До 1 декабря правительство планирует согласовать с бизнесом новый механизм бронирования: предприятия будут отдавать 3-5% работников на мобилизацию в зависимости от отрасли. Подробности и действующие правила - в материале.

Бронирование работников в Украине могут существенно изменить до конца года - государство ищет способ привлечь больше людей к обороне, поэтому бизнесу по новой модели придется отдавать часть персонала на мобилизацию ради сохранения брони для остального штата.

До 1 декабря правительство планирует согласовать с бизнесом прозрачный механизм изменений по бронированию. Мобилизационную нагрузку хотят распределить между секторами экономики: в зависимости от отрасли в армию будут привлекать 3-5% работников предприятия.

Как пишет Delo, о подходе заявил народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда. По его словам, директора по персоналу, понимая эту нагрузку, будут управлять персоналом и отдавать определенную часть людей на мобилизацию, "и гарантированно, что они туда пойдут".

Депутат называет такую схему "цивилизованной моделью", когда предприятия видят свое будущее, а Вооруженные силы понимают, сколько мобилизованных точно получат. Он также добавил, что бизнес не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и готов за это платить, поэтому изменить позицию сможет только под давлением.

Новый "социальный договор" и сроки

Премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес совместно разработать новую социальную модель, при которой предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в ВСУ. Такой подход, по его мнению, позволил бы избежать принудительной мобилизации. До 1 декабря Министерство экономики и Министерство обороны планируют собрать представителей крупного бизнеса и ассоциаций для обсуждения "нового социального договора" и системы бронирования.

Ранее Корецкий объяснял необходимость изменений злоупотреблениями при бронировании. Нардеп Богдан Кицак обращает внимание на теневой рынок труда: по его словам, около трех миллионов человек работают без оформления, а инициатив по их легализации пока нет.

Как бронируют сейчас: ключевые правила

Кабмин уже изменил правила бронирования военнообязанных работников. Для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей установили лимит 95% штата, а руководитель самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах этого лимита. Также правительство создало отдельный Координационный центр по организации бронирования: обоснованные предложения по увеличению лимитов теперь передают именно туда.

В постановлении определены сферы, предприятия которых могут получить статус критически важных: оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, жилищно-коммунальное хозяйство, добывающая и перерабатывающая промышленность, агропромышленное производство и розничная торговля, строительство, транспорт и логистика, ИТ, банки, здравоохранение и связь, аварийно-спасательные службы, а также организации гуманитарной сферы.

По состоянию на сентябрь 2026 года в Украине от мобилизации забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Что изменится для работников

Если механизм с квотой 3-5% утвердят, работники критически важных предприятий, которые сейчас имеют бронь, в пределах этих квот могут попасть под мобилизацию. Точный процент будет зависеть от отрасли, а кого направить на службу - будет определять само предприятие. Окончательных решений еще нет: до 1 декабря будут продолжаться обсуждения с бизнесом.

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