Понедельник, 9 ноября, обещает стать днём контрастов: кому-то придётся разбираться с мелкими бытовыми хлопотами, а кому-то - наслаждаться удачным стечением обстоятельств. Главное правило дня - не игнорировать собственные потребности и оставаться в контакте с реальностью, какой бы она ни была.

Прогноз на этот день обнародовало издание Horoscope.com, астрологи которого подробно расписали, чего стоит ожидать каждому знаку зодиака.

День может оказаться несколько ограничивающим. Несмотря на большие планы и амбиции, придётся уделить внимание мелким проблемам, возникающим в повседневной жизни, - именно тем вещам, которые вы на самом деле любите решать. Больше приземлённости и контакта с реальным миром пойдут только на пользу. Не стоит рваться к масштабным свершениям, лучше навести порядок в мелочах - это добавит ощущение контроля над ситуацией и подготовит почву для будущих успехов.

Тельцы в целом обладают крепким здоровьем, но иногда важно уделить внимание себе. Сегодня - как раз такой день. Речь не о том, что возникнут какие-то проблемы, а о том, что планеты расположились посреди бурной активности, поэтому стоит позаботиться о своём теле - самом ценном активе. Найдите время на полноценный отдых, прогулку или просто паузу среди дел, чтобы восстановить силы и энергию на ближайшие дни.

Сегодня может быть немного тяжело: реальность словно ждёт случая поймать вас на слове. Если в вас ещё осталась доля детскости или безответственности - день может показаться сложным. Ничего серьёзного в этом нет, поэтому не стоит волноваться. Но если почувствуете, что оказались в тупике, не спешите реагировать резко. Попробуйте спокойно принять происходящее - это лучшая стратегия на сегодня.

Раков ждёт довольно спокойный день. Внутренние поиски уступили место умиротворению. Вы чувствуете контакт с повседневностью жизни, замечаете детали, которые обычно пропускаете, - погоду, выражения лиц людей, мелкие совпадения обстоятельств. Кажется, будто плывёте на облаке. Сегодня у вас будет немало уверенности в себе, так что это хороший момент, чтобы принять решение, которое откладывали, или просто насладиться моментом покоя.

Настало время собраться. У вас есть склонность распылять внимание на множество направлений одновременно. Сегодня стоит направить энергию на что-то одно, что действительно имеет для вас значение. Представьте, как будете гордиться собой, когда доведёте дело до конца. Не сдавайтесь и не меняйте курс на полпути. Сосредоточенность - ваш главный ресурс сегодня, и именно она позволит достичь желаемого результата.

Стоит задуматься о чрезмерной зависимости от денег и материальных вещей. Не слишком ли много времени вы тратите на размышления о финансах и поиске средств? Внимательны ли вы со своими деньгами? Придерживаетесь ли бюджета - или вообще его имеете? Это важные вопросы, и сегодня - хороший день, чтобы найти на них честные ответы и, возможно, пересмотреть свои привычки.

Последние несколько недель были для вас слишком серьёзными, хотя время от времени это даже полезно. Сегодня появится желание немного развлечься, что может мешать довести дела до конца. Используйте день, чтобы организовать быт так, чтобы успеть и выполнить обязанности, и оставить немного времени для приятного отдыха. Баланс между работой и удовольствием - вот что вам нужно сегодня.

Вам нужно немало времени наедине с собой. Вы часто мечтаете свернуться калачиком с хорошей книгой или прокатиться на велосипеде. Это просто ваш естественный ритм, и игнорировать его не стоит - иначе могут возникнуть трудности. Позвольте себе иногда поддаться этой потребности. Если прямо сейчас нет возможности, хотя бы подумайте сегодня, как организовать для себя такое время в ближайшем будущем.

Вас ждёт отличный день. Всё, к чему прикоснётесь, будет казаться удачным. События будут складываться именно так, как нужно. Вы получите настоящее удовольствие от собственного спокойствия и эффективности. Возможно, вы даже не осознаёте, что такая удача могла бы сопровождать вас чаще. Присмотритесь сегодня, что именно работает хорошо, чтобы повторить этот успех и завтра, и в следующие дни.