Из-за атак на складскую инфраструктуру в Украине за три месяца уничтожено около 800 тысяч квадратных метров площадей. Национальный банк рассказал, как это отразится на стоимости товаров для потребителей.

Подорожание продуктов в Украине ускоряется из-за войны - разрушение складской и логистической инфраструктуры повышает расходы бизнеса и рано или поздно бьет по кошелькам покупателей. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь.

По данным регулятора, только в июле-сентябре 2026 года в стране зафиксировали 153 случая целенаправленного повреждения складских объектов. По оценкам на основе открытых источников, в результате этих атак уничтожено около 800 тысяч квадратных метров складских площадей.

С 2022 года потеряно более 2 миллионов квадратных метров

С начала полномасштабного вторжения суммарные потери складских площадей в Украине достигли 2,1 миллиона квадратных метров. Это существенно осложнило хранение товарных запасов и вынудило бизнес перестраивать логистические цепочки.

В НБУ отмечают, что в четвертом квартале темпы потерь могут снизиться. Этому будут способствовать диверсификация и дробление размещений товарных запасов на складах, а также частичное восстановление поврежденных объектов.

Аренда складов подорожала на 12-13%

Разрушение складов напрямую увеличило расходы бизнеса на логистику. По рыночным оценкам, арендные ставки на качественные складские площади всего за несколько месяцев выросли на 12-13%. Эти расходы компании вынуждены закладывать в цену своих товаров.

По мнению регулятора, именно подорожание топлива и последствия разрушений производственной и логистической инфраструктуры будут повышать расходы бизнеса и влиять на конечные цены для потребителей.

Прогноз инфляции на 2026-2028 годы

Из-за этих факторов НБУ пересмотрел прогноз: потребительская инфляция в 2026 году ускорится до 12,5%. В 2027 году ожидается замедление до 7,3%, а в 2028 году - до целевого уровня 5%.

Инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания эффектов от подорожания топлива и замедления темпов роста зарплат при сдержанной экономической активности.

Напомним, что 4 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по складским объектам коммерческого назначения, расположенным в пригороде Одессы.

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