Когда нет света, важно знать, как сохранить продукты. Диетолог рассказала, сколько сало может лежать в холодильнике, морозилке и без охлаждения.

Цены на продукты в Украине постоянно меняются, а в периоды отключений света остро встает вопрос, как сохранить еду без холодильника. Особенно это касается сала - любимого продукта, очень чувствительного к температуре.

О том, как правильно хранить сало, на своей странице в Instagram рассказала врач-диетолог Евгения Розум. По ее словам, в холодильнике при температуре около +5°C продукт хранится в среднем 3 дня.

Но во время отключений света ситуация меняется: сало может испортиться уже за 1-2 дня. Поэтому специалист советует, если продукта много, сразу засолить его или заморозить.

Копченое сало выносливее. Оно хранится в холодильнике 2-3 недели, но лишь при условии стабильной температуры и если положить его на нижние полки.

Сколько сало хранится в морозилке

Порезанное на порции и плотно упакованное сало в морозильной камере хранится минимум 6 месяцев без потери вкуса. Если не допускать повторной разморозки, продукт безопасен к употреблению в течение года.

Как сохранить сало без холодильника

Чтобы хранить сало вовсе без охлаждения, его нужно очень хорошо засолить и держать в прохладном месте. Продукт должен быть полностью покрыт солью.

В плотно закрытой таре такое сало может храниться от 3 месяцев до полугода. Это самый простой способ продлить срок хранения продукта на период, когда свет отключают надолго.

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