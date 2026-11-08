Цены на продукты в Украине постоянно меняются, а в периоды отключений света остро встает вопрос, как сохранить еду без холодильника. Особенно это касается сала - любимого продукта, очень чувствительного к температуре.
О том, как правильно хранить сало, на своей странице в Instagram рассказала врач-диетолог Евгения Розум. По ее словам, в холодильнике при температуре около +5°C продукт хранится в среднем 3 дня.
Но во время отключений света ситуация меняется: сало может испортиться уже за 1-2 дня. Поэтому специалист советует, если продукта много, сразу засолить его или заморозить.
Копченое сало выносливее. Оно хранится в холодильнике 2-3 недели, но лишь при условии стабильной температуры и если положить его на нижние полки.
Сколько сало хранится в морозилке
Порезанное на порции и плотно упакованное сало в морозильной камере хранится минимум 6 месяцев без потери вкуса. Если не допускать повторной разморозки, продукт безопасен к употреблению в течение года.
Как сохранить сало без холодильника
Чтобы хранить сало вовсе без охлаждения, его нужно очень хорошо засолить и держать в прохладном месте. Продукт должен быть полностью покрыт солью.
В плотно закрытой таре такое сало может храниться от 3 месяцев до полугода. Это самый простой способ продлить срок хранения продукта на период, когда свет отключают надолго.
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