Коли немає світла, важливо знати, як зберегти продукти. Дієтологиня розповіла, скільки сало може лежати в холодильнику, морозилці та без охолодження.

Ціни на продукти в Україні постійно змінюються, а у періоди відключень світла гостро постає питання, як зберегти їжу без холодильника. Особливо це стосується сала - улюбленого продукту, який дуже чутливий до температури.

Про те, як правильно зберігати сало, на своїй сторінці в Instagram розповіла лікарка-дієтологиня Євгенія Розум. За її словами, у холодильнику при температурі близько +5°C продукт зберігається в середньому 3 дні.

Але під час відключень світла ситуація змінюється: сало може зіпсуватися вже за 1-2 дні. Тому фахівчиня радить, якщо продукту багато, відразу засолити його або заморозити.

Копчене сало витриваліше. Воно зберігається у холодильнику 2-3 тижні, але лише за умови стабільної температури і якщо покласти його на нижні полиці.

Скільки сало зберігається у морозилці

Порізане на порції та щільно запаковане сало у морозильній камері зберігається мінімум 6 місяців без втрати смаку. Якщо не допускати повторного розморожування, продукт безпечний до вживання впродовж року.

Як зберегти сало без холодильника

Щоб зберігати сало зовсім без охолодження, його потрібно дуже добре засолити і тримати у прохолодному місці. Продукт має бути повністю покритий сіллю.

У щільно закритій тарі таке сало може зберігатися від 3 місяців до пів року. Це найпростіший спосіб подовжити термін зберігання продукту на період, коли світло вимикають надовго.

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