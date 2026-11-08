Погода в Україні різко змінюється на початку листопада - і в понеділок, 9 листопада, країна ще побуде під впливом холодного повітря, яке прийшло з північного заходу разом з атмосферним фронтом.
За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у понеділок по всій території України буде хмарно з проясненнями, а опадів не очікується. Про це у коментарі для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Якою буде температура 9 листопада
Уночі стовпчики термометрів коливатимуться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Найхолодніше буде в західних областях - там вночі прогнозують від 1 до 6 градусів морозу.
Удень по всій Україні повітря прогріється до 3-8 градусів тепла. Тобто в денні години морози відступлять, і погода буде цілком комфортною для середини листопада.
Де очікується туман
Синоптики попереджають: на Правобережжі вночі та вранці місцями опуститься туман. Через це видимість на дорогах може бути обмеженою, що особливо важливо для водіїв, які рано виїжджають на трасу.
Вітер у понеділок буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду, тож значних поривів не передбачається.
Що кажуть синоптики про похолодання
Наталія Птуха пояснила, що через територію України 7-9 листопада проходить холодний атмосферний фронт, тому погода в цей період має динамічний характер. Однак вже з 8 листопада опадів майже не прогнозують, а надалі очікуються сонячні прояснення.
Після 12 листопада в Україні підвищиться температура - навіть нічних морозів не буде. Вночі прогнозують 0-6 градусів тепла, а вдень 4-11 градусів тепла. А от 11 листопада до країни надійде новий атмосферний фронт, який знову принесе опади та більше хмар.
Що врахувати водіям і пішоходам
У районах, де вночі триматиметься мінусова температура, на дорогах і тротуарах вранці можлива ожеледиця та слизькі ділянки. Водіям варто тримати безпечну дистанцію та не розганятися на мостах і естакадах, де лід утворюється найшвидше.
Пішоходам радять обирати зручне взуття з неслизькою підошвою, а в години туману - бути помітними на дорозі, особливо за межами населених пунктів.
Раніше Politeka повідомляла, погода на тиждень у Харківській області з 8 по 14 листопада.
Також Politeka повідомляла, прогноз погоди в Київській області на 8-14 листопада.