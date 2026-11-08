У понеділок, 9 листопада, Україна залишиться в зоні холодного повітря, однак опадів синоптики не прогнозують. Вночі в частині областей ще триматимуться морози, а подекуди опуститься туман.

Погода в Україні різко змінюється на початку листопада - і в понеділок, 9 листопада, країна ще побуде під впливом холодного повітря, яке прийшло з північного заходу разом з атмосферним фронтом.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у понеділок по всій території України буде хмарно з проясненнями, а опадів не очікується. Про це у коментарі для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде температура 9 листопада

Уночі стовпчики термометрів коливатимуться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Найхолодніше буде в західних областях - там вночі прогнозують від 1 до 6 градусів морозу.

Удень по всій Україні повітря прогріється до 3-8 градусів тепла. Тобто в денні години морози відступлять, і погода буде цілком комфортною для середини листопада.

Де очікується туман

Синоптики попереджають: на Правобережжі вночі та вранці місцями опуститься туман. Через це видимість на дорогах може бути обмеженою, що особливо важливо для водіїв, які рано виїжджають на трасу.

Вітер у понеділок буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду, тож значних поривів не передбачається.

Що кажуть синоптики про похолодання

Наталія Птуха пояснила, що через територію України 7-9 листопада проходить холодний атмосферний фронт, тому погода в цей період має динамічний характер. Однак вже з 8 листопада опадів майже не прогнозують, а надалі очікуються сонячні прояснення.

Після 12 листопада в Україні підвищиться температура - навіть нічних морозів не буде. Вночі прогнозують 0-6 градусів тепла, а вдень 4-11 градусів тепла. А от 11 листопада до країни надійде новий атмосферний фронт, який знову принесе опади та більше хмар.

Що врахувати водіям і пішоходам

У районах, де вночі триматиметься мінусова температура, на дорогах і тротуарах вранці можлива ожеледиця та слизькі ділянки. Водіям варто тримати безпечну дистанцію та не розганятися на мостах і естакадах, де лід утворюється найшвидше.

Пішоходам радять обирати зручне взуття з неслизькою підошвою, а в години туману - бути помітними на дорозі, особливо за межами населених пунктів.

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