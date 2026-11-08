Власники житла, зруйнованого внаслідок російської агресії, можуть отримати компенсацію за державною програмою «єВідновлення»: за пошкоджене помешкання дають гроші на ремонт, а за повністю знищене - житловий сертифікат або кошти на будівництво нового будинку. Пояснюємо, які суми передбачені та як оформити виплату.

Компенсація за знищене житло для ВПО доступна в межах державної програми «єВідновлення», яка передбачає виплати власникам нерухомості, пошкодженої або знищеної внаслідок російської агресії. Переселенці також можуть скористатися програмою, якщо відповідають установленим умовам.

Як повідомляє видання «Бахмут IN.UA», право на компенсацію визначається не самим статусом ВПО, а відповідністю вимогам «єВідновлення» - зокрема щодо права власності та характеру пошкодження нерухомості.

Скільки виплачують на ремонт пошкодженого житла

Розмір компенсації залежить від типу нерухомості та ступеня пошкоджень. Для ремонтів категорії Б передбачені такі суми:

для квартир - від 200 000 до 350 000 гривень;

для приватних будинків - від 200 000 до 500 000 гривень.

Конкретну суму визначають за результатами оцінювання пошкоджень.

Як подати заяву через «Дію»

Щоб оформити допомогу, потрібно виконати кілька кроків:

подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок або портал «Дія», якщо цього ще не зробили;

перевірити, чи внесено нерухомість до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

відкрити спеціальний банківський рахунок для зарахування компенсації;

подати заяву на участь у програмі через «Дію»;

за потреби отримати згоду співвласників і надати додаткові відомості;

дочекатися рішення комісії про право на компенсацію та її розмір.

Повідомлення про рішення комісії має надійти через «Дію» не пізніше наступного робочого дня після внесення відомостей до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Що дають за повністю знищене житло

Якщо нерухомість знищена та не підлягає відновленню, власники можуть отримати компенсацію в інших формах:

кошти для будівництва нового приватного будинку;

житловий сертифікат для придбання іншого помешкання;

житло в межах відповідних місцевих програм відновлення.

Розмір такої компенсації розраховують відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №600 від 30 травня 2023 року. Під час визначення суми враховують площу знищеного житла та розрахункову вартість одного квадратного метра. Для приватних будинків також має значення область розташування нерухомості, а для квартир - кількість кімнат і рік побудови будинку.

Як отримати кошти на будівництво нового будинку

Компенсацію на будівництво нового житла виплачують двома частинами. Перші 50% перераховують після ухвалення рішення про компенсацію та виконання необхідних умов щодо документів і права власності. Другі 50% виплачують після того, як комісія підтвердить проміжний етап будівництва.

Для зарахування коштів використовують спеціальний банківський рахунок. Його закривають через 36 місяців після зарахування першої частини компенсації або через 12 місяців після відкриття, якщо гроші на рахунок так і не надійшли.

Житловий сертифікат: строки та обмеження

Переселенці, які отримали житловий сертифікат за знищене майно, мають враховувати кілька важливих умов:

звернутися за фінансуванням сертифіката потрібно протягом п'яти років із дня його видачі;

після підтвердження бронювання коштів є 30 календарних днів для оформлення придбання житла;

придбану за сертифікатом нерухомість не можна продавати або дарувати протягом п'яти років;

якщо обране житло коштує більше за суму сертифіката, різницю дозволено доплатити власними коштами;

перед придбанням нового житла необхідно припинити право власності на знищений об'єкт.

Що робити, якщо відмовили у компенсації

Якщо переселенцю відмовили у виплаті або виникли проблеми з документами чи оформленням сертифіката, можна звернутися до державної системи безоплатної правничої допомоги. Юристи допоможуть розібратися в причинах відмови, пояснять порядок оскарження рішення та способи захисту прав.

Телефон гарячої лінії: 0 800 213 103. Дзвінки в межах України безкоштовні. Консультацію можна отримати також онлайн або особисто в найближчому бюро безоплатної правничої допомоги.

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