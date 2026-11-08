Після завершення сезону грядки обов'язково треба підготувати до зими. Листопад - останній шанс прибрати рештки та обробити землю, поки вона остаточно не промерзла.

Якщо влітку томати чорніли просто на кущах, а плоди вкривалися бурими плямами, варто звернути увагу на стан ґрунту. Збудник фітофторозу успішно зимує на заражених рештках рослин і бульбах картоплі, тому після сезону ділянку обов'язково готують до зими.

Листопад - останній шанс зібрати всі залишки та обробити землю, поки вона остаточно не промерзла. Головне правило просте: універсального засобу, який повністю «випалить» фітофтору з ґрунту, не існує. Найкращий результат дає лише комплексний підхід - ретельне прибирання, помірна обробка та постійна профілактика в новому сезоні.

Повне очищення грядок

Насамперед ретельно зберіть усю стару ботву помідорів і картоплі, опалі хворі плоди та залишкові бульби. Особливу увагу приділіть ділянкам, де рослини хворіли найбільше. У жодному разі не кидайте заражені рештки у звичайну холодну компостну купу - їх краще вивезти з ділянки або знищити безпечним способом.

Чим обробити землю в листопаді

Для осінньої обробки традиційно використовують біологічні препарати на основі корисної бактерії Bacillus subtilis (сінна паличка), наприклад «Фітоспорин-М», якщо це передбачено інструкцією для ґрунту. Розчин готують на відстояній воді без надлишку хлору, додаючи препарат суворо за інструкцією виробника, і ретельно перемішують. Ним рівномірно проливають грядки, де росли уражені культури.

Важливо: біопрепарати працюють ефективно лише в достатньо теплому середовищі. Якщо температура ґрунту вже впала нижче +10 °C, користь від обробки буде мінімальною - тоді її краще відкласти на весну. Біообробка підтримує мікрофлору, але не дає стовідсоткової гарантії знищення грибка.

Чи варто лити мідний купорос

Деякі городники звикли восени заливати грядки мідним купоросом, проте зловживати цим не варто. Мідь має властивість накопичуватися в землі, пригнічувати корисні мікроорганізми та шкодити родючості. Використовуйте лише спеціалізовані та дозволені для ґрунту засоби й суворо за інструкцією.

Додаткові заходи перед зимою

Після прибирання рослинних залишків злегка розпушіть верхній шар землі, а для важких ґрунтів додайте зрілий компост. Наступного року не саджайте томати після картоплі й навпаки - це правило сівозміни. За можливості змінюйте місце розташування грядок, обирайте здорову розсаду та стійкі до хвороб сорти.

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