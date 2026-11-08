Військовий облік у Резерв+ знову став причиною судового спору: українець, який на законних підставах проживає в Хорватії, виявив у застосунку відмітку про порушення правил військового обліку та оскаржив її в суді. Як повідомляє «Судово-юридична газета», суд не став на бік чоловіка навіть попри те, що штраф йому так і не виписали.
Суть справи проста: чоловік перебуває за кордоном легально, однак система військового обліку показала в «Резерв+» статус про порушення правил обліку. Така відмітка принципово важлива, адже вона впливає на те, чи вважається чоловік таким, що ухиляється від обліку, і може завадити навіть звичайним процедурам у майбутньому.
Що означає статус порушення в «Резерв+»
У «Резерв+» військовозобов'язаний бачить кілька можливих статусів: «на обліку», «знято з обліку», «у розшуку» чи «порушення правил військового обліку». Останній з'являється, коли людина не виконала вимогу законодавства - наприклад, не оновила облікові дані у визначений термін або не стала на облік за новим місцем проживання.
Наявність відмітки про порушення не обов'язково означає автоматичний штраф, але вона фіксує факт невиконання обов'язку. У випадку, який розглядав суд, чоловік доводив, що не порушував правил, оскільки законно проживає за кордоном і має підтверджені підстави там перебувати.
Чому суд відмовив, хоча штрафу не було
Ключовий момент рішення - суд не допоміг чоловікові, хоча штраф за порушення обліку йому не призначали. Причина в тому, що сам статус у «Резерв+» і відмітка про порушення - це не адміністративне стягнення, а відображення даних обліку. Оскаржити такий «технічний» стан через суд складніше, ніж постанову про накладення штрафу.
Тобто суд відділив два різні питання: штраф (якого немає - і тому оскаржувати нічого) і коректність облікового статусу (який формує ТЦК на підставі своїх відомостей). Суд фактично пояснив: доки немає конкретного рішення про порушення чи стягнення, доводити в суді, що «статус стоїть неправильно», замало підстав.
Що робити, якщо ви побачили відмітку про порушення
Якщо у «Резерв+» з'явився статус «порушення правил військового обліку» чи «у розшуку», важливо діяти поетапно, а не одразу йти до суду:
- Перевірте, чи актуальні ваші облікові дані: адреса, місце проживання, сімейний стан, наявність підтверджених підстав для відстрочки.
- Зверніться до територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем перебування на обліку та вимагайте пояснення, на підставі чого сформовано такий статус.
- Якщо ви законно перебуваєте за кордоном, приготуйте документи, що це підтверджують: посвідку на проживання, трудовий договір або навчання, та повідомте ТЦК про зміну обставин.
- Лише після того, як ТЦК ухвалив конкретне рішення (наприклад, постанову про штраф або повістку), його можна оскаржити в адміністративному суді - саме таке рішення суд і розглядає по суті.
Оновлення даних через «Резерв+» не замінює особистої комунікації з ТЦК, коли йдеться про спірний статус. Якщо відмітка з'явилася помилково, швидше усунути її допоможе не суд, а письмове звернення до центру комплектування з вимогою виправити дані.
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