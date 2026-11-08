Військовозобов'язаний, який законно живе в Хорватії, виявив у застосунку відмітку про порушення правил військового обліку та подав скаргу до суду. Розповідаємо, що означає цей статус і що робити чоловікам у подібній ситуації.

Військовий облік у Резерв+ знову став причиною судового спору: українець, який на законних підставах проживає в Хорватії, виявив у застосунку відмітку про порушення правил військового обліку та оскаржив її в суді. Як повідомляє «Судово-юридична газета», суд не став на бік чоловіка навіть попри те, що штраф йому так і не виписали.

Суть справи проста: чоловік перебуває за кордоном легально, однак система військового обліку показала в «Резерв+» статус про порушення правил обліку. Така відмітка принципово важлива, адже вона впливає на те, чи вважається чоловік таким, що ухиляється від обліку, і може завадити навіть звичайним процедурам у майбутньому.

Що означає статус порушення в «Резерв+»

У «Резерв+» військовозобов'язаний бачить кілька можливих статусів: «на обліку», «знято з обліку», «у розшуку» чи «порушення правил військового обліку». Останній з'являється, коли людина не виконала вимогу законодавства - наприклад, не оновила облікові дані у визначений термін або не стала на облік за новим місцем проживання.

Наявність відмітки про порушення не обов'язково означає автоматичний штраф, але вона фіксує факт невиконання обов'язку. У випадку, який розглядав суд, чоловік доводив, що не порушував правил, оскільки законно проживає за кордоном і має підтверджені підстави там перебувати.

Чому суд відмовив, хоча штрафу не було

Ключовий момент рішення - суд не допоміг чоловікові, хоча штраф за порушення обліку йому не призначали. Причина в тому, що сам статус у «Резерв+» і відмітка про порушення - це не адміністративне стягнення, а відображення даних обліку. Оскаржити такий «технічний» стан через суд складніше, ніж постанову про накладення штрафу.

Тобто суд відділив два різні питання: штраф (якого немає - і тому оскаржувати нічого) і коректність облікового статусу (який формує ТЦК на підставі своїх відомостей). Суд фактично пояснив: доки немає конкретного рішення про порушення чи стягнення, доводити в суді, що «статус стоїть неправильно», замало підстав.

Що робити, якщо ви побачили відмітку про порушення

Якщо у «Резерв+» з'явився статус «порушення правил військового обліку» чи «у розшуку», важливо діяти поетапно, а не одразу йти до суду:

Перевірте, чи актуальні ваші облікові дані: адреса, місце проживання, сімейний стан, наявність підтверджених підстав для відстрочки.

Зверніться до територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем перебування на обліку та вимагайте пояснення, на підставі чого сформовано такий статус.

Якщо ви законно перебуваєте за кордоном, приготуйте документи, що це підтверджують: посвідку на проживання, трудовий договір або навчання, та повідомте ТЦК про зміну обставин.

Лише після того, як ТЦК ухвалив конкретне рішення (наприклад, постанову про штраф або повістку), його можна оскаржити в адміністративному суді - саме таке рішення суд і розглядає по суті.

Оновлення даних через «Резерв+» не замінює особистої комунікації з ТЦК, коли йдеться про спірний статус. Якщо відмітка з'явилася помилково, швидше усунути її допоможе не суд, а письмове звернення до центру комплектування з вимогою виправити дані.

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