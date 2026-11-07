На українських блокпостах співробітники ТЦК почали рідше силоміць доправляти військовозобов'язаних водіїв до військкоматів, надаючи перевагу врученню повісток на місці. Що це означає для водіїв і які права вони мають - читайте далі.

Мобілізація в Україні та перевірки на блокпостах знову в центрі уваги: тактика співробітників ТЦК щодо водіїв помітно змінилася. Тепер військовозобов'язаних набагато рідше везуть до військкомату силоміць, а частіше просто вручають повістку і відпускають прямо на місці зупинки.

Про такі зміни розповів правозахисник та юрист Роман Сімутін, на якого посилається видання «Радіо Трек». За його словами, останнім часом до нього все частіше звертаються клієнти з подібними історіями.

Раніше військовозобов'язаних нерідко доправляли до ТЦК через відсутність висновку ВЛК, навіть якщо людина не значилася в базах розшуку. Зараз тактичний маневр змінився: водієві виписують повістку й відпускають, не затримуючи його.

Хто має право зупиняти авто та перевіряти документи

Юрист нагадав, що блокпости ставлять за рішенням комендантів та військових адміністрацій виключно для перевірки документів і забезпечення громадського порядку. При цьому постанова Кабміну №1456 дозволяє перевірити паспорт або провести поверхневий огляд автомобіля.

Однак, на думку Сімутіна, цей документ не дає військовим прямого права вимагати у людини військово-облікові документи. Це важливо розуміти водіям, яких зупиняють на блокпосту.

Зупиняти ж транспортний засіб за законом мають право виключно поліцейські й тільки з підстав, прописаних у статті 35 Закону «Про Національну поліцію». Сам по собі воєнний стан підставою для зупинки авто не є.

Що змінилося для водіїв

Головна зміна полягає в тому, що від водіїв більше не вимагають одразу їхати до військкомату. Натомість людині вручають повістку, і вона може продовжити рух. Це суттєво менш травматична процедура, ніж примусове доставлення.

Водночас правозахисник наголошує: водій має знати свої права і не панікувати, якщо його зупинили. Важливо розуміти, хто саме зупинив авто - поліцейський чи представник ТЦК - і на якій підставі.

Що робити водієві на блокпосту

Зупинку авто має здійснювати поліцейський, а не військовий ТЦК.

Ви маєте право запитати про підставу зупинки згідно зі статтею 35 Закону «Про Нацполіцію».

Перевірка паспорта та поверхневий огляд авто - законні, але вимога показати військово-облікові документи напряму не передбачена постановою №1456.

Якщо вам вручають повістку - вимагайте, щоб її вручали з дотриманням процедури, і уважно перевірте її зміст.

Правозахисник радить завжди зберігати спокій і фіксувати дії посадовців, особливо якщо вони виходять за межі їхніх повноважень.

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