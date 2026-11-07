На украинских блокпостах сотрудники ТЦК стали реже силой доставлять военнообязанных водителей в военкоматы, отдавая предпочтение вручению повесток на месте. Что это значит для водителей и какие у них права - читайте далее.

Мобилизация в Украине и проверки на блокпостах снова в центре внимания: тактика сотрудников ТЦК по отношению к водителям заметно изменилась. Теперь военнообязанных гораздо реже везут в военкомат силой, а чаще просто вручают повестку и отпускают прямо на месте остановки.

О таких изменениях рассказал правозащитник и юрист Роман Симутин, на которого ссылается издание «Радио Трек». По его словам, в последнее время к нему все чаще обращаются клиенты с подобными историями.

Ранее военнообязанных нередко доставляли в ТЦК из-за отсутствия заключения ВЛК, даже если человек не значился в базах розыска. Сейчас тактический маневр изменился: водителю выписывают повестку и отпускают, не задерживая его.

Кто имеет право останавливать авто и проверять документы

Юрист напомнил, что блокпосты ставят по решению комендантов и военных администраций исключительно для проверки документов и обеспечения общественного порядка. При этом постановление Кабмина №1456 позволяет проверить паспорт или провести поверхностный осмотр автомобиля.

Однако, по мнению Симутина, этот документ не дает военным прямого права требовать у человека военно-учетные документы. Это важно понимать водителям, которых останавливают на блокпосту.

Останавливать же транспортное средство по закону имеют право исключительно полицейские и только по основаниям, прописанным в статье 35 Закона «О Национальной полиции». Сам по себе военный режим основанием для остановки авто не является.

Что изменилось для водителей

Главное изменение заключается в том, что от водителей больше не требуют сразу ехать в военкомат. Вместо этого человеку вручают повестку, и он может продолжить движение. Это существенно менее травматичная процедура, чем принудительная доставка.

В то же время правозащитник подчеркивает: водитель должен знать свои права и не паниковать, если его остановили. Важно понимать, кто именно остановил авто - полицейский или представитель ТЦК - и на каком основании.

Что делать водителю на блокпосту

Остановку авто должен осуществлять полицейский, а не военный ТЦК.

Вы имеете право спросить об основании остановки согласно статье 35 Закона «О Нацполиции».

Проверка паспорта и поверхностный осмотр авто - законны, но требование показать военно-учетные документы напрямую не предусмотрено постановлением №1456.

Если вам вручают повестку - требуйте, чтобы ее вручали с соблюдением процедуры, и внимательно проверьте ее содержание.

Правозащитник советует всегда сохранять спокойствие и фиксировать действия должностных лиц, особенно если они выходят за пределы их полномочий.

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