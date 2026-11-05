Неправильна адреса, підпис родича замість особистого вручення або помилка пошти можуть стати підставою, щоб через суд зняти штраф від ТЦК. Розповідаємо, на що посилатися.

Штрафи для працівників ТЦК за свавілля при обліку нещодавно підтримала Рада, але й самі військовозобов'язані часто отримують покарання, яке можна оскаржити. Чоловік, якому виписали штраф від ТЦК, має реальний шанс його скасувати - якщо повістку вручили з порушеннями.

Йдеться про статтю 210 Кодексу про адміністративні правопорушення: за перше порушення правил військового обліку передбачено від 17 000 до 25 500 грн. Але суд скасовує таку постанову, коли доведено, що чоловіка належним чином не повідомили.

Які помилки в повістці дають шанс скасувати штраф

Найпоширеніші приводи для оскарження, про які повідомляє Судово-юридична газета, зводяться до кількох випадків. Перший - повістку надіслали на стару адресу, де чоловік давно не живе і не зареєстрований. Другий - документ отримав не сам військовозобов'язаний, а родич, який розписався у поштовому повідомленні.

Третій варіант - помилка пошти або недотримання правил поштової доставки: лист не вручили особисто під підпис, повідомлення не залишили або повернули з порушенням строків. У всіх цих випадках відсутній головний доказ - підтвердження належного оповіщення громадянина.

ТЦК зобов'язаний довести, що повістка фактично дійшла до адресата. Якщо такого доказу немає, суд стає на бік чоловіка: без належного вручення не може бути й відповідальності за неявку.

Що робити, якщо виписали штраф

Алгоритм простий. Отримали постанову - маєте 10 днів з дня вручення, щоб подати скаргу до суду за місцем розгляду справи або до вищого органу. До скарги додають докази: витяг про реєстрацію за іншою адресою, довідку про проживання, копію поштового повідомлення, де розписався не той, хто мав.

Якщо строк оскарження минув через поважну причину - хворобу, відрядження - суд може його поновити за відповідною заявою. Краще не ігнорувати постанову, бо далі суму можуть стягнути через виконавчу службу, а борг - занести до реєстру.

Практика судів в Україні вже сформувалася: постанова про штраф, винесена без доказів належного вручення повістки, скасовується. Тому перед тим, як платити, варто перевірити саме цей момент - чи дійсно вас повідомили згідно із законом.

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