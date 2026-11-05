Штрафи для працівників ТЦК за свавілля при обліку нещодавно підтримала Рада, але й самі військовозобов'язані часто отримують покарання, яке можна оскаржити. Чоловік, якому виписали штраф від ТЦК, має реальний шанс його скасувати - якщо повістку вручили з порушеннями.
Йдеться про статтю 210 Кодексу про адміністративні правопорушення: за перше порушення правил військового обліку передбачено від 17 000 до 25 500 грн. Але суд скасовує таку постанову, коли доведено, що чоловіка належним чином не повідомили.
Які помилки в повістці дають шанс скасувати штраф
Найпоширеніші приводи для оскарження, про які повідомляє Судово-юридична газета, зводяться до кількох випадків. Перший - повістку надіслали на стару адресу, де чоловік давно не живе і не зареєстрований. Другий - документ отримав не сам військовозобов'язаний, а родич, який розписався у поштовому повідомленні.
Третій варіант - помилка пошти або недотримання правил поштової доставки: лист не вручили особисто під підпис, повідомлення не залишили або повернули з порушенням строків. У всіх цих випадках відсутній головний доказ - підтвердження належного оповіщення громадянина.
ТЦК зобов'язаний довести, що повістка фактично дійшла до адресата. Якщо такого доказу немає, суд стає на бік чоловіка: без належного вручення не може бути й відповідальності за неявку.
Що робити, якщо виписали штраф
Алгоритм простий. Отримали постанову - маєте 10 днів з дня вручення, щоб подати скаргу до суду за місцем розгляду справи або до вищого органу. До скарги додають докази: витяг про реєстрацію за іншою адресою, довідку про проживання, копію поштового повідомлення, де розписався не той, хто мав.
Якщо строк оскарження минув через поважну причину - хворобу, відрядження - суд може його поновити за відповідною заявою. Краще не ігнорувати постанову, бо далі суму можуть стягнути через виконавчу службу, а борг - занести до реєстру.
Практика судів в Україні вже сформувалася: постанова про штраф, винесена без доказів належного вручення повістки, скасовується. Тому перед тим, як платити, варто перевірити саме цей момент - чи дійсно вас повідомили згідно із законом.
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