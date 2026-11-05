Максимальна пенсія в Україні у листопаді 2026 року становить 25 950 гривень на місяць. Обмеження дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність, і поширюється на всю суму виплати разом із надбавками та доплатами.

Пенсійні виплати в Україні у листопаді мають чітку верхню межу. За загальним правилом максимальна пенсія становить 25 950 гривень на місяць, і це дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність.

Сума напряму прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень. Саме тому гранична пенсія виходить рівно 25 950 гривень: десять помножити на 2595. Як повідомляє Судово-юридична газета, це загальний ліміт, передбачений статтею 27 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Що входить у максимальну суму

Ліміт поширюється не лише на основний розмір пенсії, а й на всі доплати, передбачені законодавством. До 25 950 гривень зараховують надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, пенсію за особливі заслуги перед Україною, а також результати індексації та перерахунків.

Практично це означає, що навіть за великого стажу й високої зарплати нарахована виплата не може перевищити встановлену межу. Якщо після всіх розрахунків пенсія виходить більшою за 25 950 гривень, фонд виплачує саме цю суму, а різницю не нараховує.

Як діє обмеження

Обмеження застосовують автоматично під час призначення чи перерахунку пенсії. Тож пенсіонерам не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду, щоб її застосували. Для більшості українців реальна виплата суттєво нижча за максимум, тому ліміт стосується насамперед тих, у кого розрахункова пенсія наближається до верхньої позначки.

Як дізнатися свою пенсію та чи діє для вас ліміт

Перевірити нараховану суму можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або через застосунок «Дія». Для входу достатньо авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи BankID. Якщо виплата перевищила максимум, жодних додаткових заяв подавати не треба: фонд нарахує 25 950 гривень, а суму понад ліміт не виплачуватиме.

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