Міжнародний валютний фонд пропонує Україні підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення до 141%, щоб покрити витрати держави. Однак Київ відмовляється йти на цей крок до завершення воєнного стану.

Тарифи на світло і газ для населення поки що не зміняться - Україна відмовляється підвищувати ціни на енергоносії до завершення воєнного стану, попри те що Міжнародний валютний фонд наполягає на зростанні цін. Про це повідомляє Mind, який ознайомився з розрахунками фонду.

МВФ пропонує Києву підвищити тарифи на газ і електроенергію для населення до 141%, щоб повністю покрити витрати держави на виробництво й постачання цих ресурсів. Такий крок, на думку кредиторів, мав би зменшити навантаження на бюджет і прибрати дотації зі скарбниці.

Фахівці фонду змоделювали два сценарії, за якими підвищення мало б відбуватися поступово. Мета одна - вивести тарифи на рівень, який давав би змогу компенсувати собівартість газу та електроенергії без того, щоб держава доплачувала за споживачів.

Українська сторона у відповідь дала зрозуміти: до скасування воєнного стану тарифи для побутових споживачів переглядати не будуть. Аргумент простий - стрімке зростання цін на світло і газ вдарить по мільйонах домогосподарств, які й без того живуть в умовах війни і нестабільних доходів.

Ціни на електроенергію та газ для населення в Україні тримають на рівні, що діє фактично ще з довоєнного часу, а рішення про їх підвищення регулярно відкладають. Питання тарифів МВФ порушує не вперше - воно щоразу постає в межах моніторингу програми фінансування і стає приводом для переговорів.

Що це означає для споживачів

Найближчим часом для українців нічого не зміниться: ціни на газ і світло лишатимуться на нинішньому рівні до завершення воєнного стану. Водночас після його скасування питання підвищення тарифів, найімовірніше, повернеться - і тоді ціни можуть привести до економічно обґрунтованого рівня.

Поки що споживачам варто перевіряти правильність нарахувань у платіжках. Родинам із невисокими доходами і далі доступні житлові субсидії на оплату комунальних послуг - оформити їх можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або застосунок "Дія".

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