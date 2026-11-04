Українців чекає помітне зниження температури: цього тижня в окремих регіонах випаде мокрий сніг, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля.

Листопадове похолодання в Україні набирає обертів - синоптики уточнили прогноз на весь тиждень: стовпчики термометрів знижуватимуться з кожним днем, а в окремих регіонах випаде мокрий сніг.

Як повідомляє Укрінформ, синоптикиня Укргідрометцентру Оксана Скляр розповіла, що цього тижня значного накопичення опадів не очікується, однак температурні показники знижуватимуться і надалі.

У найближчі кілька діб погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску від потужного антициклону, центр якого повільно зміщуватиметься від Великої Британії на південь Скандинавії. Лише крайній південь країни 3-4 листопада зачепить атмосферний фронт з боку Чорного моря, а 5 листопада на північ лівобережжя переміститься фронт з північного заходу.

Де і коли чекати снігу

Опади розподіляться нерівномірно. У вівторок, 3 листопада, невеликий дощ прогнозують лише на Одещині та в Криму, а вдень у Карпатах - невеликий мокрий сніг. У середу, 4 листопада, майже по всій країні буде сухо, окрім Криму, де пройде невеликий дощ.

У четвер, 5 листопада, невеликий сніг очікують на Чернігівщині та Сумщині. А вже в п'ятницю, 6 листопада, вночі в північно-східній частині, а вдень по всій Україні - окрім більшості західних областей - місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

Коли прийдуть нічні морози

Найпомітніше зниження температури відбудеться ближче до кінця тижня. У ніч на 5 листопада в більшості регіонів очікується від +3 до -2 градусів - це перші нічні морози. Удень стовпчики термометрів покажуть лише +1...+6 тепла.

Для порівняння: у вівторок, 3 листопада, вночі ще буде +2...+8, а вдень +5...+11. На південному сході країни навіть тепліше - вночі +4...+9, удень до +15. У середу, 4 листопада, вночі 0...+6, а на узбережжі морів до +9, удень +4...+9.

До п'ятниці, 6 листопада, температура вдень і вночі коливатиметься в межах 0...+5 тепла. Найхолодніше буде в Карпатах та на Закарпатті - вночі там очікують від 0 до -5 градусів.

Що це означає для людей

Через переміщення атмосферного фронту з північного заходу поширюватиметься прохолодне повітря, тож варто готуватися до поступового похолодання. Вітер цього тижня дутиме переважно з північно-західного напрямку зі швидкістю 5-12 метрів за секунду.

Водіям у регіонах, де можливі мокрий сніг і нічні морози, варто бути уважними на дорогах: вранці можлива ожеледиця. Пішоходам синоптики радять вдягатися тепліше, адже відчуття холоду посилюватиме вітер.

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