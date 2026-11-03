Мінагрополітики оприлюднило свіжий моніторинг споживчих цін: на початку листопада в Україні подешевшали яйця, свинина, вершкове масло та овочі борщового набору.

Ціни на продукти в Україні в листопаді частково пішли вниз. Про це свідчить моніторинг споживчих цін, який проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

Найбільше за місяць подешевшали курячі яйця - на 21%, до 47,8 грн за десяток. Вершкове масло жирністю 82,5% коштує 86,6 грн за 200 г, що на 10% менше, ніж місяць тому. Свинина знизилась у ціні на 8% - до 206,5 грн за кілограм.

Що подешевшало з борщового набору

Овочі борщового набору також відчутно знизились у ціні. Найбільше подешевшала білокачанна капуста - на 20%, до 18,2 грн за кілограм. Буряк тепер коштує 15,7 грн/кг (-8%), цибуля ріпчаста - 18,7 грн/кг (-6%), а морква - 16,8 грн/кг (-4%).

Що залишилося стабільним

Водночас ціни на низку продуктів повсякденного споживання практично не змінилися. Середній батон коштує 32,6 грн за 500 г, житній хліб - 52,4 грн за кілограм. Олія соняшникова тримається на рівні 93,7 грн за літр, а макаронні вироби - 38,9 грн за кілограм.

У річному вимірі тенденція ще помітніша: порівняно з листопадом минулого року курячі яйця подешевшали на 27%, свинина - на 11%, а вершкове масло - на 6%. У відомстві пояснюють таку динаміку сезонністю, обсягами виробництва, вартістю енергоресурсів, логістики та зберігання продукції.

"Попри складні умови воєнного часу українські аграрії та переробники продовжують виробляти продукцію і забезпечувати потреби населення. Важливо підтримувати виробників, щоб зберігати достатню пропозицію продовольства на внутрішньому ринку", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Натомість на світовому ринку ситуація протилежна: Світовий банк прогнозує зростання загального індексу цін на продовольчі товари на 10,3% цьогоріч і ще на 7,2% у 2027 році. Тому внутрішнє здешевшання окремих продуктів в Україні багато в чому пов'язане із сезоном збору врожаю і достатньою пропозицією на ринку.

Раніше Politeka повідомляла, які овочі борщового набору зросли в ціні цієї осені.

Також Politeka повідомляла, чи різко зростуть ціни на м'ясо через АЧС.