У жовтні капуста подорожчала на 10,6%, буряк - на 14,4%, тоді як морква подешевшала на 10,3%, а цибуля майже не змінилася в ціні. Аналітики розповіли, чого чекати від вартості борщового набору до кінця року.

Подорожчання продуктів в Україні восени помітне насамперед на полицях з овочами борщового набору. У жовтні ціни на ці продукти змінювалися по-різному, і навіть надходження нового врожаю не вирівняло ситуацію на ринку, свідчать дані РБК-Україна.

Порівняно з вереснем капуста подорожчала на 10,6%, а буряк додав у ціні ще більше - на 14,4%. Водночас морква за місяць подешевшала на 10,3%, а вартість цибулі практично не змінилася. Тобто половина класичного набору для борщу зросла в ціні, а решта або впала, або лишилася на місці.

Чому ціни рухаються в різні боки

Як пояснив керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна, ринок овочів лишається неоднорідним навіть попри сезонне надходження свіжого врожаю. За його словами, динаміка цін залежить не лише від сезонності, а й від фактичної пропозиції окремих культур, якості зібраного врожаю, можливостей зберігання та поведінки самих виробників.

Саме ці чинники і пояснюють різноспрямований рух цін: поки одних овочів на ринку достатньо, інших обмаль, а частина продукції, що потребує тривалого зберігання, дорожчає через зростання витрат господарств.

Чого чекати до кінця року

До кінця 2026 року суттєвого загального здешевлення борщового набору аналітики не прогнозують. Найімовірніший сценарій - стабілізація вартості окремих овочів і поступове подорожчання тих культур, якісної продукції для тривалого зберігання яких на ринку буде мало.

Додатковим чинником стане перехід від продажу свіжозібраної продукції до реалізації овочів зі сховищ: це традиційно збільшує собівартість. За нестабільного енергопостачання вплив цього фактора на ціни може лише посилитися, зазначає Максим Гопка. Окремо експерти звертають увагу на картоплю, яка, за підрахунками, може подорожчати до 23 гривень за кілограм.

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