У листопаді 2026 року державний ПриватБанк відкриватиме окремі карткові рахунки клієнтам віком від 40 років, на які зарахують 2000 гривень цільової допомоги на профілактичне медобстеження. Розповідаємо, кому доступна програма та як оформити гроші.

Фінансову допомогу українцям, які перебувають за кордоном, можна втратити навіть автоматично, а от удома держава продовжує надавати підтримку через банки. У листопаді 2026 року державний ПриватБанк відкриватиме окремі карткові рахунки клієнтам віком від 40 років, на які зарахують 2000 гривень у межах державної соціальної програми оплати профілактичних медичних обстежень.

Ідеться про програму «Скринінг здоров'я 40+». Вона передбачає, що громадяни, які досягли 40-річного віку, можуть безоплатно пройти комплексний профілактичний огляд у медичних закладах. Кошти на це надходять на спеціальні рахунки, отримати їх дозволено один раз на рік.

Що передбачає допомога для клієнтів ПриватБанку

Програма розроблена для своєчасного виявлення найпоширеніших захворювань серед українців старшого віку. Обстеження покриває перевірку організму на наявність кількох груп порушень: патологій кровообігу, ендокринних розладів (зокрема діабету) та психічних розладів.

За умовами ініціативи ті, кому виповниться 40 років саме в листопаді 2026 року, також зможуть розраховувати на отримання грошової допомоги. Тобто поріг «40+» рахується за фактом досягнення віку в цьому місяці.

Як отримати гроші на спеціальні картки

Якщо українці відповідають вимогам програми, у листопаді можна звернутися до ПриватБанку для відкриття спеціальної картки, на яку зараховуватимуть державні кошти. Передбачено два варіанти подачі заявки: дистанційно або через відділення банку. Банк може видати фізичну картку за бажанням, а також відкрити її цифровий аналог у застосунку.

Для онлайн-формату нарахування коштів знадобиться: смартфон із безконтактним модулем (NFC), державний електронний сервіс «Дія» та цифрове посвідчення особи (ID-картка). Літні громадяни, які не користуються сучасними гаджетами, можуть звернутися до відділення й оформити пластикову картку.

Після отримання картки потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати заяву на отримання допомоги.

На що можна витратити 2000 гривень

Виплати мають цільове призначення, тож використати їх можна лише для проходження обстеження в медичних закладах, зареєстрованих у програмі Міністерства охорони здоров'я з такими кодами діяльності: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.

Зняти кошти готівкою з таких карток неможливо, перекази на інші рахунки заборонені. Гроші необхідно використати впродовж двох місяців після надходження на картку. Якщо в цей строк не вкластися, кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Оформити допомогу можна, попередньо звернувшись до ПриватБанку або скориставшись цифровими інструментами, а фінальний крок - подача заяви через ЦНАП.

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