В ноябре 2026 года государственный ПриватБанк будет открывать отдельные карточные счета клиентам в возрасте от 40 лет, на которые зачислят 2000 гривен целевой помощи на профилактическое медобследование. Рассказываем, кому доступна программа и как оформить деньги.

Финансовую помощь украинцам, которые находятся за границей, можно потерять даже автоматически, а вот дома государство продолжает оказывать поддержку через банки. В ноябре 2026 года государственный ПриватБанк будет открывать отдельные карточные счета клиентам в возрасте от 40 лет, на которые зачислят 2000 гривен в рамках государственной социальной программы оплаты профилактических медицинских обследований.

Речь идет о программе «Скрининг здоровья 40+». Она предусматривает, что граждане, достигшие 40-летнего возраста, могут бесплатно пройти комплексный профилактический осмотр в медицинских учреждениях. Средства на это поступают на специальные счета, получить их разрешено один раз в год.

Что предусматривает помощь для клиентов ПриватБанка

Программа разработана для своевременного выявления наиболее распространенных заболеваний среди украинцев старшего возраста. Обследование охватывает проверку организма на наличие нескольких групп нарушений: патологий кровообращения, эндокринных расстройств (в частности диабета) и психических расстройств.

По условиям инициативы те, кому исполнится 40 лет именно в ноябре 2026 года, также смогут рассчитывать на получение денежной помощи. То есть порог «40+» считается по факту достижения возраста в этом месяце.

Как получить деньги на специальные карты

Если украинцы соответствуют требованиям программы, в ноябре можно обратиться в ПриватБанк для открытия специальной карты, на которую будут начисляться государственные средства. Предусмотрены два варианта подачи заявки: дистанционно или через отделение банка. Банк может выдать физическую карту по желанию, а также открыть ее цифровой аналог в приложении.

Для онлайн-формата начисления средств понадобится: смартфон с бесконтактным модулем (NFC), государственный электронный сервис «Дія» и цифровое удостоверение личности (ID-карта). Пожилые граждане, которые не пользуются современными гаджетами, могут обратиться в отделение и оформить пластиковую карту.

После получения карты нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и подать заявление на получение помощи.

На что можно потратить 2000 гривен

Выплаты имеют целевое назначение, поэтому использовать их можно только для прохождения обследования в медицинских учреждениях, зарегистрированных в программе Министерства здравоохранения с такими кодами деятельности: MCC 8011, 8062, 8099, 8071.

Снять средства наличными с таких карт невозможно, переводы на другие счета запрещены. Деньги необходимо использовать в течение двух месяцев после поступления на карту. Если в этот срок не уложиться, средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Оформить помощь можно, предварительно обратившись в ПриватБанк или воспользовавшись цифровыми инструментами, а финальный шаг - подача заявления через ЦПАУ.

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