Из-за завершения сезона в украинских тепличных комбинатах отпускные цены на огурцы за неделю выросли на 62% - до 95-120 грн за килограмм.

Цены на овощи в Украине в конце сезона снова пошли вверх - тепличные комбинаты резко повысили отпускные цены на огурцы. Только с начала этой недели стоимость продукции выросла в среднем на 62%, и теперь тепличный огурец поступает в продажу по 95-120 грн за килограмм.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает Укринформ. Основной причиной резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения в украинских тепличных комбинатах, ведь сезон реализации огурца приближается к завершению. При этом качество продукции в последних выборках существенно ухудшилось.

Почему цены растут, а качество падает

Хозяйства сейчас проводят зачистку теплиц, поэтому предлагают огурец преимущественно мелким оптом. При этом качество продукции снизилось, однако это не мешает продавцам повышать отпускные цены в этом сегменте.

Дополнительную поддержку ценам оказывают отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. То есть спрос превышает предложение, что лишь разгоняет стоимость.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на существенное подорожание стоимость тепличного огурца в Украине сейчас все еще в среднем на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. То есть это повышение пока не перекрыло прошлогодний уровень цен.

Что ждет цены дальше

Такая ситуация на украинском рынке огурца может привести к тому, что импортеры уже со следующей недели начнут поставки этой продукции из Турции. Это может немного сдержать дальнейшее подорожание, однако импортный огурец обычно стоит дороже местного в пик сезона.

Для сравнения: похолодание на большей части территории Украины привело к росту отпускных цен и на репчатый лук. Сегодня производители готовы реализовывать его по 10-16 грн за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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