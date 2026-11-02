С 1 ноября 2026 года повышение пенсий не предусмотрено - размеры минимальных выплат остаются на уровне, действовавшем весь год. Кому сколько начислят и когда ждать следующей индексации.

Выплаты пенсий в Украине в ноябре останутся на прежнем уровне - государство не предусматривало никакого перерасчета на последний месяц осени. Все минимальные суммы, которые гарантирует государство украинцам, держатся без изменений с начала года, и первое масштабное повышение произойдет только в начале 2027-го.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на действующие нормы и разъяснения Пенсионного фонда. Меньше всего, что обязаны выплачивать вообще всем нетрудоспособным гражданам, - это базовая минимальная пенсия. В ноябре она составляет 2595 гривен, то есть ровно на уровне прожиточного минимума. Меньше этой суммы пенсионеру начислять не имеют права.

Сколько получат пенсионеры от 65 лет с полным стажем

Отдельная, более высокая гарантированная сумма закреплена за пенсионерами, которым уже исполнилось 65 лет. Речь о тех, кто не работает и имеет полный страховой стаж: от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин. Им государство гарантирует 4213 гривны.

Механизм тут простой: если по расчетам человек «наработал» на меньшую пенсию, государство автоматически дотягивает выплату до этого уровня. То есть 4213 гривны - это гарантированный минимум для этой категории, а не верхняя граница: у кого-то цифра может быть и выше.

Что получают те, кто не накопил стажа

Украинцам, которые наработали меньше 15 лет стажа или вообще не имеют официального стажа, пенсию по возрасту не назначают. Вместо нее предоставляется государственная социальная помощь, которая в возрасте 65 лет равна тем же 2595 гривнам.

Поэтому в ноябре принципиально ничего не меняется: кто сколько получал в октябре, столько же получит и теперь. Следующего повышения стандартов стоит ждать только весной 2027 года, когда пройдет очередная индексация, ведь бюджет на текущий год уже зафиксирован.

На что обратить внимание в ноябре

Поскольку перерасчетов в ноябре не будет, ждать автоматической доплаты из-за достижения определенного возраста или других изменений не стоит. Зато есть несколько моментов, которые действительно нельзя упустить.

Субсидия на отопительный сезон. Заявления на жилищную субсидию принимают до 30 ноября . Если оформить ее вовремя, помощь начислят сразу за весь период.

Заявления на жилищную субсидию принимают до . Если оформить ее вовремя, помощь начислят сразу за весь период. Осторожно с мошенниками. На фоне новостей о выплатах активизируются аферисты, рассылающие фейковые ссылки на «срочные доплаты к пенсиям». ПФУ никогда не требует вводить данные банковской карты через SMS или мессенджеры.

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