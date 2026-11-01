Новостройки за год подорожали на 20,5%, стройматериалы - на 30-50%, а железная дорога подняла грузовые тарифы на 30%. Стоит ли ждать резкого скачка цен до конца года - разбираемся.

Цены на жилье в Ивано-Франковске за последний год заметно выросли, и та же тенденция распространяется на всю Украину. По данным Госстата, во втором квартале 2026 года квартиры на первичном рынке подорожали на 20,5% за год - это наибольший прирост за последние пять лет. Причем в первом квартале годовой рост составлял 17,3%, то есть новостройки дорожают все быстрее.

Дорожает практически все, из чего строят: строительные материалы, топливо, перевозки и рабочая сила. А с 1 августа 2026 года «Укрзализныця» подняла тарифы на грузовые перевозки сразу на 30%. Это первая индексация с 2022 года, и она напрямую ударила по себестоимости доставки цемента, щебня и металла.

Почему дорожают стройматериалы

По оценке промышленно-строительной группы «Ковальская», с начала 2026 года себестоимость строительных материалов выросла на 30-50% в зависимости от категории продукции. Заметнее всего подорожали кирпич, строительные растворы, бетон, арматура и кабельно-проводниковая продукция. Доставка стала дороже, поэтому материалов, которые не прибавили в цене, на рынке почти не осталось.

Цены в строительстве в августе 2026 года выросли на 1,7% по сравнению с июлем и на 25,4% за год. Промышленная продукция, к которой относятся и стройматериалы, в сентябре немного подешевела - на 2,8% по сравнению с августом, но осталась на 38,4% дороже, чем год назад. Этот временный спад потянула вниз прежде всего энергетика, где цены упали на 6,8%.

Грозит ли Украине дефицит стройматериалов

Общего дефицита стройматериалов сейчас нет, уверяет президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий. Отечественные предприятия полностью закрывают текущий спрос застройщиков, а производители имеют запас для увеличения поставок. В Украине хватает щебня, песка, бетона, газоблоков, плитки и кирпича.

Реальный риск дефицита может появиться лишь во время масштабного послевоенного восстановления, когда спрос резко вырастет. Однако материал на заводе еще не значит материал на стройплощадке: весной 2026 года удары по железнодорожной инфраструктуре вызывали ситуативный дефицит щебня и цемента, и компаниям приходилось искать альтернативные, более дорогие маршруты.

Как формируется цена квадратного метра

Материалы и валютные колебания дают лишь около трети общего роста себестоимости строительства. Остальное приходится на оплату труда, логистику, обустройство энергоавтономности и безопасности объектов - резервное питание, укрытия, паркинги. Именно война заставляет застройщиков закладывать эти расходы в каждый новый проект.

Из-за риска обстрелов складской недвижимости застройщики не могут накапливать большие запасы материалов прямо на площадках. Поэтому компании планируют потребность заранее и фиксируют цены на отдельные позиции, чтобы снизить риск резкого подорожания - но полностью застраховаться невозможно. Цены на квартиры пересматривают ориентировочно раз в квартал.

Что будет с ценами на вторичном рынке и арендой

Вторая половина 2026 года, по прогнозу руководительницы сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, пройдет под знаком осторожности: и покупатели, и продавцы не будут спешить, а жилье будет дорожать преимущественно в пределах инфляции. На вторичном рынке цены могут умеренно вырасти в гривнях, тогда как в долларовом эквиваленте существенных изменений не ожидают из-за колебаний курса.

Наивысший спрос сохраняется в Киеве, Львове и Ужгороде, хотя цены там уже высокие. В Одессе и Харькове спрос и цены могут восстанавливаться быстрее благодаря относительно более стабильной ситуации с безопасностью. Арендаторам придется непросто: в августе-октябре возможен сезонный рост спроса и цен, наибольшую активность прогнозируют в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Местами аренда уже съедает почти весь бюджет. Худшая ситуация в Ужгороде, где на однокомнатную квартиру нужно около 75% средней зарплаты, а аренда двухкомнатной превышает средний месячный заработок.

Ранее Politeka сообщала, в каких городах цены на аренду квартир выросли вдвое за год.

Также Politeka сообщала, цены выросли почти на 40%: в Госстате назвали, что подорожало больше всего.