Европейские цены на газ впервые с 2022 года превысили 100 евро за мегаватт-час на фоне войны на Ближнем Востоке и полупустых газохранилищ. Объясняем, почему голубое топливо так резко подорожало и как это может отразиться на платежках украинцев.

Вопрос расчетов за газ для украинцев снова становится острым: цены на голубое топливо в Европе впервые со времен энергетического кризиса 2022 года превысили 100 евро за мегаватт-час. В среду, 28 октября, ближайший фьючерсный контракт нидерландского хаба TTF торговался на уровне 100,37 евро за мегаватт-час - это примерно 1 евро за кубометр топлива.

Отметку в 100 евро рынок пробил всего через несколько часов после заявления еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который предупредил, что Европе грозит «новый энергетический кризис» и сложная зима, пишет Euronews. Последний раз такой уровень фиксировали в декабре 2022 года - в разгар энергетического кризиса, возникшего после полномасштабного вторжения России в Украину.

До начала войны с Ираном в конце февраля цена газа на европейском рынке составляла около 32 евро за мегаватт-час, так что за неполные девять месяцев топливо подорожало более чем втрое. В то же время нынешний показатель остается значительно ниже рекордных примерно 340 евро, зафиксированных в августе 2022 года. За один день стоимость фьючерсов TTF выросла более чем на 4%.

Ситуацию усугубляют полупустые газохранилища. По данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), по состоянию на 21 октября хранилища Евросоюза были заполнены лишь на 75%, тогда как целевой показатель на 1 ноября составляет 90%. В конце прошлой зимы уровень запасов и вовсе падал до 28% при среднем многолетнем показателе около 40%.

Дефицит запасов объясняется прежде всего нарушением поставок сжиженного природного газа (СПГ) из-за войны с Ираном - в первую очередь из Катара. По оценкам ACER, война увеличила расходы Европы на импорт газа на 18-33 миллиарда евро. Из-за этого выросла зависимость блока от американского топлива: сейчас Соединенные Штаты обеспечивают примерно 30% газоснабжения ЕС.

Как это повлияет на Украину

Украина покупает значительную часть газа именно на европейском рынке, поэтому рост цен на хабе TTF неизбежно сказывается на стоимости импорта. Наиболее ощутимо это может ударить через цену тепла для городов и себестоимость продукции предприятий - расходы, которые в итоге ложатся в платежки украинцев уже в отопительном сезоне.

Определенным смягчением является то, что спрос на газ в Европе сейчас примерно на 20% ниже, чем до кризиса 2022 года, поэтому имеющихся запасов хватит на более длительное время. Но ACER уже предупредило: зимой Европе придется конкурировать с Азией за партии сжиженного газа, что может вызвать новые скачки цен.

В ответ на подорожание Евросоюз срочно ищет альтернативы. Брюссель и Канада рассматривают долгосрочное соглашение о поставках СПГ, а министры энергетики стран ЕС должны были собраться уже на этой неделе, чтобы обсудить подготовку к сложной зиме.

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