Верховная Рада продлила мобилизацию до 29 января 2027 года, поэтому военнообязанным пора обновлять отсрочки. Автоматическое продление работает не для всех, поэтому юрист советует заранее обращаться в ЦНАП с полным пакетом документов.

Продление отсрочки от мобилизации через ЦНАП снова актуально: парламент продлил общую мобилизацию еще на 90 дней, до 29 января 2027 года, поэтому военнообязанным придется обновлять документы, подтверждающие право на отсрочку. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко.

Раньше действие документов об отсрочке было привязано к сроку мобилизации. После того как Верховная Рада утвердила продление военного положения и мобилизации на период с 31 октября 2026 года до 29 января 2027 года, перед многими украинцами встал вопрос, как не потерять отсрочку.

Часть отсрочек может продлиться автоматически, без участия человека. Однако если система самостоятельно не обновила данные, военнообязанному придется проходить процедуру заново - собирать и подавать полный пакет документов через Центр предоставления административных услуг.

Нормативные акты не определяют конкретного срока для подачи нового заявления. Как объясняет адвокат Дарья Тарасенко, поскольку юридический факт продления мобилизации уже состоялся, граждане могут нести документы в ЦНАП уже сейчас, не дожидаясь окончания срока действия предыдущей отсрочки.

Важно не медлить: в промежутке между завершением действия старого документа и оформлением нового мужчину могут мобилизовать. Именно поэтому адвокат рекомендует подавать заявления заранее.

Какие документы нести в ЦНАП для продления отсрочки

Для успешного прохождения процедуры оформления, по словам Дарьи Тарасенко, необходимо иметь при себе такой перечень документов:

оригинал паспорта гражданина Украины;

справку о присвоении идентификационного кода (РНОКПП);

актуальный военно-учетный документ;

исчерпывающий перечень документов, подтверждающих право на отсрочку (согласно приложению 5 к постановлению Кабмина №560).

Стоит напомнить, что в Украине изменились правила подачи документов на получение отсрочки: теперь территориальные центры комплектования больше не принимают такие заявления. Оформить обращение военнообязанные могут дистанционно через приложение «Резерв+» или лично в центрах предоставления административных услуг.

Что делать, если в ЦНАП отказываются принимать заранее

Существует вероятность недобросовестных действий со стороны работников ТЦК и СП: они могут отклонять заблаговременное обращение, объясняя это тем, что действующая отсрочка еще не завершилась. В такой ситуации юрист советует не паниковать и просто передать собранный пакет документов позже, когда срок подойдет к завершению.

В конце к этому был расширен и список категорий, имеющих право на отсрочку от призыва: в него внесли штатных сотрудников и членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

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