Цены в строительстве в июне были на 23,1% выше, чем годом ранее. Одновременно дорожают материалы, энергия, логистика и рабочая сила - ремонт и строительство обходится все дороже.

Подорожание продуктов в Украине ощутили не только на полках магазинов - цены в строительстве за год выросли сразу на 23,1%, поэтому ремонт и возведение жилья стали заметно дороже. Больше всего подорожала арматура - сразу на 42%.

По данным Госстата, в июне 2026 года цены в строительстве были на 23,1% выше, чем годом ранее. Рост происходил одновременно по нескольким составляющим: дорожают материалы, энергия, логистика и работа. Это главный вывод из анализа коммерческих предложений на рынке.

Какие материалы подорожали больше всего

Подорожание базовых материалов оказалось разным, и сильнее всего ударило по тем, кто строит с нуля. Бетон подорожал примерно на 30%, арматура - на 42%, газоблок - на 20%. Стоимость керамоблока с мая выросла примерно на 16%.

Это означает, что себестоимость любого строительного проекта существенно растет. Например, там, где раньше каркас из арматуры стоил условно 100 тысяч гривен, теперь придется закладывать значительно большую сумму только на металл.

Почему растут цены и что будет с доступностью

Одновременно с материалами растут расходы на энергию и логистику, а также стоимость рабочей силы. Это повышает себестоимость строительства и заставляет застройщиков пересматривать закупочные стратегии и переписывать контракты.

По данным НИСИ, в первом квартале 2026 года производство цемента, извести и гипсовых смесей сократилось на 20,5% в годовом измерении, материалов из глины - на 9,3%, стекла - на 7,7%. Для проектов это означает не только более высокую цену, но и риски физической доступности материалов, когда их может просто не хватить.

Добавляют неопределенности дефицит квалифицированных кадров, валютные колебания, поврежденные производственные мощности и нестабильность поставок. Из-за этого планирование строительства и его завершение в определенные сроки усложняется.

Что это значит для тех, кто планирует ремонт

Тем, кто собрался строиться или делать ремонт, специалисты советуют закладывать в бюджет запас на подорожание материалов и не откладывать закупку базовых позиций. Быстрее всего дорожают арматура и бетон, поэтому именно их стоит покупать или фиксировать цену в договоре заранее.

Некоторые девелоперы настаивают, что экономические изменения не должны снижать качество. В компании Avalon это сформулировали просто: экономические условия могут меняться, но стандарт продукта, обещанный клиенту, не должен меняться вместе с ними.

Ранее Politeka сообщала, цены на недвижимость в Украине: как изменилась стоимость жилья осенью 2026 года.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Украине: аграрии рассказали, как изменятся цены на овощи и мясо зимой.