Работники критически важных предприятий могут потерять бронирование от мобилизации, если работодатель перестанет обеспечивать официальную зарплату не ниже 25 941 грн в месяц.

Воинский учет и данные в реестре «Оберег» — не единственное условие сохранения отсрочки. Бронирование от мобилизации для работников критически важных предприятий напрямую зависит от официальной зарплаты. Для таких работников действует зарплатный порог в три минимальные заработные платы — около 25 941 грн в месяц. Если работодатель перестает соблюдать установленный минимум, работник может потерять отсрочку, предупреждает СтопКор со ссылкой на ТСН.

Порядок бронирования военнообязанных определяет постановление Кабинета Министров № 76 от 27 января 2023 года. Оно регулирует предоставление отсрочки работникам предприятий, имеющих статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения.

Какая зарплата нужна для бронирования

Для большинства работников критически важных предприятий ежемесячная начисленная зарплата в течение всего срока бронирования должна составлять не менее трех минимальных заработных плат. В приведенных расчетах это 25 941 грн до вычета налогов.

Важный нюанс: речь идет именно об официально начисленной сумме, то есть до налогообложения, а не о той, которую работник получает на руки после уплаты налогов и сборов. Для предприятий, которые фактически работают на территориях боевых действий, действуют отдельные условия, поэтому точный порог стоит проверять с учетом места деятельности работодателя.

Кому не обязательно соблюдать зарплатный порог

Законодательство предусматривает исключения для ряда организаций. Требование к индивидуальной зарплате забронированного работника не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации;

хозяйственные общества с преимущественно государственной или коммунальной собственностью;

резидентов «Дія City»;

религиозные организации;

предприятия энергетики и критической инфраструктуры;

газораспределительные предприятия и организации, выполняющие аварийно-восстановительные работы.

Однако исключение из требования к индивидуальной зарплате не означает автоматического освобождения от всех других критериев бронирования — прочие условия постановления № 76 для таких работодателей сохраняются.

Сколько работников может забронировать предприятие

Общее правило позволяет критически важному предприятию забронировать до 50% военнообязанных работников. В определенных законом случаях этот лимит можно увеличить по соответствующему решению. Для предприятий, расположенных и фактически работающих на территориях возможных или активных боевых действий, количество забронированных может достигать 100% военнообязанных.

Сам статус критически важного предприятия не гарантирует отсрочки каждому работнику: работодатель должен подать сведения, а бронирование оформляется в установленном порядке.

Как не потерять бронирование из-за зарплаты

Соблюдение зарплатного критерия важно не только при оформлении отсрочки, но и в течение всего периода бронирования. Если предприятие перестает обеспечивать установленный уровень оплаты труда или не соответствует другим обязательным требованиям, это может повлиять на сохранение статуса и на бронирование работников.

Работодателям стоит регулярно проверять начисление зарплаты, действительность статуса критически важного предприятия и соответствие условий бронирования актуальным требованиям законодательства. Работникам — следить, чтобы официально начисленная им зарплата не опускалась ниже порога в 25 941 грн в течение всего срока действия отсрочки.

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