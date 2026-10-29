Мобилизация в Украине при определенных обстоятельствах может касаться мужчин от 18 до 24 лет.

Мобилизация до достижения 25 лет возможна, если у человека статус военнообязанного, а не призывника, пояснил кандидат юридических наук Евгений Филипец.

По словам юриста, причина состоит в особенностях военного учета и законодательных нормах. Поэтому сам возраст не всегда гарантирует освобождение от призыва во время военного положения.

Почему мужчин до 25 лет могут призвать

В мае 2024 года предельный возраст призыва во время мобилизации снизили с 27 до 25 лет. По общему правилу, мужчины от 18 до 24 лет относятся к категории призывников и не подлежат мобилизации. Однако закон предусматривает исключения, связанные с их военно-учетным статусом.

Законодательство различает призывников, военнообязанных и резервистов. Если молодой человек получил статус военнообязанного на законных основаниях, возрастное ограничение может не действовать так, как для призывников.

Как влияет заключение ВЛК

Одна из причин изменения статуса — предварительное заключение военно-врачебной комиссии об ограниченной пригодности к службе.

Как пояснил Филипец, некоторые мужчины в возрасте 18–22 лет после такого заключения могли получить статус военнообязанных. После отмены категории ограниченной пригодности они должны были пройти повторное медицинское освидетельствование. Если по его результатам человека признавали годным к военной службе, это могло повлиять на возможность призыва к достижению 25 лет.

Кто еще может подпадать под эти правила

Юрист также упомянул мужчин, окончивших военную кафедру и получивших первоначальное офицерское звание. В определенных условиях они могут иметь статус военнообязанных еще до 25 лет.

Частный случай — бывшие работники Национальной полиции. После увольнения со службы и смены военно-учетного статуса они также могут относиться к категории военнообязанных.

Что советует юрист

Филиппец обратил внимание на возможные ошибки в электронных реестрах. Из-за них человек может неправильно определить военно-учетный статус.

Поэтому следует проверять данные в военно-учетном документе и приложении «Резерв+». Если информация изменилась без понятной причины, следует обратиться в соответствующий орган, чтобы выяснить основания и исправить возможные неточности.

Следовательно, вопрос призыва до 25 лет зависит не только от возраста, но и от конкретного военно-учетного статуса и обстоятельств его обретения.





Источник: OBOZ.UA