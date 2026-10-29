За год цены на аренду однокомнатных квартир в отдельных городах выросли вдвое, а стоимость квадратного метра на вторичном рынке зависит от года постройки дома. Сколько теперь стоит купить или арендовать жилье в Украине — в подробном обзоре.

Цены на жилье в Украине осенью 2026 года продолжают меняться неравномерно — где-то аренда выросла за год вдвое, а где-то подешевела. По данным ЛУН Статистика, которые обобщило издание Delo, по состоянию на вторую половину октября рынок аренды и покупки квартир показывает очень разную динамику в зависимости от города и количества комнат.

Если сравнивать с прошлогодними показателями, однокомнатные квартиры подорожали больше всего в Харькове — сразу на 100%. Активный рост также зафиксировали в Тернополе (+76%), Ивано-Франковске (+45%), Запорожье (+40%), Хмельницком и Днепре (+36%). В то же время в Сумах аренда такого жилья за год подешевела на 8%, а в Киеве — на 6%.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры по регионам

Дороже всего снять однокомнатную квартиру сейчас во Львовской области — около 23 000 гривен в месяц. Далее идут Ивано-Франковская (22 600 гривен), Тернопольская и Волынская (по 18 100 гривен), Винницкая (18 000 гривен) области, а также Киев (17 000 гривен).

Самые дешевые варианты — в Херсонской области (4 000 гривен), Сумской (6 000 гривен), Запорожской (7 000 гривен), Черниговской и Николаевской (по 8 000 гривен), Кировоградской (9 000 гривен) областях.

Что происходит с ценой квадратного метра

Стоимость покупки квартиры на вторичном рынке напрямую зависит от года постройки дома. По данным ЛУН, которые приводит Новини.LIVE, в Киеве ориентировочная цена квадратного метра в хрущевках составляет около 1 330 долларов, в панельных домах 1969–1991 годов — 1 390 долларов, а в домах, построенных после 2010 года, — около 1 640 долларов.

Разница между жильем в хрущевках и более современными домами — примерно 310 долларов за квадратный метр. Для квартиры площадью 40 квадратных метров это означало бы разницу около 12 400 долларов при одинаковой площади и сопоставимых ценовых показателях.

Как посчитать окупаемость квартиры

В октябре 2026 года стоимость однокомнатной квартиры в Украине колеблется от 8,2 до 16,4 года аренды в зависимости от города. Этот показатель отражает соотношение цены покупки квартиры и годового дохода от ее сдачи без учета дополнительных расходов.

Дольше всего окупается жилье в Чернигове (16,4 года), Одессе (16 лет), Киеве (15,8 года) и Ровно (15,5 года). Быстрее всего — в Днепре (8,8 года), Запорожье (8,6 года) и Ивано-Франковске (8,2 года). Фактическую окупаемость при этом корректируют расходы на ремонт, содержание квартиры, налоги и периоды простоя без арендаторов.

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