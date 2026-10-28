Удорожание продуктов в Украине продолжается, и на этот раз заметно выросла стоимость гречихи.

Подорожание продуктов коснулось одной из самых популярных круп: в октябре 2026 килограмм стоит в среднем 82-85 гривен.

Об этом сообщил руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. По его данным, только за последний месяц розничная цена увеличилась на 11–12%. В сентябре килограмм гречки продавали примерно за 75 гривен.

Главная причина – сокращение площадей под посевами и рост затрат на выращивание зерна. В этом году аграрии засеяли гречкой 48,6 тысяч гектаров, что примерно на 17% меньше, чем раньше.

Дополнительно на себестоимость повлияли более дорогие горючее, удобрения и логистика. Все это сказалось на оптовом рынке. По состоянию на 9 октября закупочная стоимость тонны гречихи достигла 41 тысячи гривен. Это на 21% больше, чем месяцем ранее, и на 104% выше прошлогоднего показателя.

По данным аналитика, по состоянию на 19 октября аграрии собрали 57,3 тысяч тонн зерна. Ожидается, что общий урожай составит 60–63 тысячи тонн — примерно на 15% меньше, чем в прошлом.

Будет ли дефицит гречихи

Несмотря на более слабую жатву, исчезновение крупы из магазинов не прогнозируют. По оценке Максима Гопки, общее предложение в сезоне 2026/27 с учетом начальных запасов составит около 121 тысяч тонн. Внутреннее потребление оценивается примерно в 100 тысяч тонн.

Однако запасы будут постепенно сокращаться. К завершению маркетингового года 30 июня 2027 года переходные остатки могут уменьшиться с 58 до 21 тысячи тонн.

Поэтому подорожание продуктов в сегменте гречихи может оставаться актуальным и дальше. Небольшой урожай не создает предпосылок для быстрого снижения цен, так что рассчитывать на возврат к прошлогодней стоимости пока не стоит.



Источник: УНИАН