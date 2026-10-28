Ежедневная общенациональная минута молчания в 9:00 стала частью и школьного распорядка. Юристы объяснили, что обязан делать учитель и какая ответственность ему реально грозит, если он продолжит урок

Минута молчания в школах теперь ежедневная часть урока, и многие родители и учителя спрашивают, можно ли ее пропустить и чем это обернется для педагога, который решил не прерывать занятие. Разбор такой ситуации опубликовала Судебно-юридическая газета, опираясь на действующие нормы трудового законодательства.

Общенациональную минуту молчания ввел Указ Президента Украины № 143/2022 от 16 марта 2022 года. Она проводится ежедневно в 9:00 по всей стране — в государственных учреждениях, на предприятиях, в транспорте и, в частности, в учебных заведениях. Для школ это означает, что учитель формально должен приостановить урок и вместе с учениками почтить память погибших.

Есть ли прямой запрет продолжать урок

Отдельного закона, который бы прямо наказывал учителя за проведение занятия во время минуты молчания, нет. Указ Президента имеет рекомендательный характер для граждан, но для работников бюджетной сферы, в частности учителей, он становится обязательным через внутренние акты школы: приказы директора, правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции.

То есть ответ на главный вопрос — грозит ли выговор или увольнение — зависит не от уголовной или административной ответственности, а от дисциплинарной. Если в школе утверждена соответствующая обязанность, ее невыполнение можно квалифицировать как нарушение трудовой дисциплины.

Какие санкции предусматривает КЗоТ

Статья 147 Кодекса законов о труде Украины позволяет работодателю применить к работнику один из двух видов взысканий — выговор или увольнение. Увольнение возможно только при мотивированных основаниях, предусмотренных статьей 40 КЗоТ, в частности за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин, если к работнику ранее уже применялись меры взыскания.

Юристы подчеркивают: разовая ситуация, когда учитель по объективным причинам не остановил урок (например, не услышал сигнал или проводил срочную контрольную), вряд ли станет основанием даже для выговора. В то же время сознательное игнорирование минуты молчания при наличии внутреннего приказа школы может рассматриваться директором как дисциплинарный проступок.

Что делать учителю, чтобы не нарушить правила

Специалисты советуют педагогам придерживаться простого алгоритма. Во-первых, ознакомиться с приказом директора о порядке проведения минуты молчания в заведении — он должен быть доведен до сведения работников под подпись. Во-вторых, если урок совпадает с 9:00, заранее приостановить занятие за минуту до сигнала. В-третьих, сохранить доказательства того, что обязанность выполнялась, — в частности через свидетельства коллег или записи в журнале.

Практически для учителя самый надежный способ избежать претензий — согласовать с администрацией, как именно вписывать минуту молчания в расписание. Во многих школах ее проводят в начале первого урока или после сигнала тревоги, когда это не сбивает учебный процесс.

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