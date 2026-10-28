В Пенсионном фонде объяснили, какие скидки на жилищно-коммунальные услуги имеют ветераны войны и члены их семей в 2026 году, а также кто получает их независимо от дохода семьи.

Льготы для военных и их семей от государства охватывают и жилищно-коммунальные услуги — размер скидки зависит от статуса человека и может достигать от 50% до 100% в пределах норм потребления.

О том, какие категории ветеранов войны имеют право на компенсацию за коммуналку в 2026 году и кто получает ее независимо от дохода семьи, рассказали в Пенсионном фонде Украины, сообщают Факты ICTV.

Какие скидки на коммуналку предоставляют ветеранам войны

Размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги зависит от категории льготника. В 2026 году предусмотрены такие скидки:

75% — для участников боевых действий;

100% — для лиц с инвалидностью вследствие войны;

50% — для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

50% — для участников войны.

Важный нюанс: льгота не означает списание соответствующей части всей суммы в платежке. Государство компенсирует расходы только в пределах установленных нормативов потребления и площади жилья. Если потребление превышает эти нормы, разницу придется оплачивать самостоятельно.

На какие услуги распространяется скидка

Скидка предоставляется на основные жилищно-коммунальные услуги. В их перечень входят электроэнергия и природный газ, отопление жилья, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, управление многоквартирным домом и его содержание, вывоз бытовых отходов, а также плата за пользование жильем. Для домов без централизованного отопления компенсируют сжиженный газ и печное бытовое топливо.

Зависят ли льготы от дохода семьи

Условия предоставления помощи отличаются в зависимости от статуса. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины получают льготы без учета дохода семьи.

Для участников войны действует ограничение по доходу: в 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не должен превышать 4 660 грн. Если доход превышает эту границу, стоит обратиться в Пенсионный фонд и проверить право на жилищную субсидию — она назначается по отдельным правилам с учетом доходов домохозяйства.

Как оформить льготу на коммуналку

Подать заявление на назначение льготы можно несколькими способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Для оформления могут понадобиться паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее льготный статус, а также сведения о жилье и коммунальных услугах.

Чтобы оформить льготу через интернет, нужно зайти на вебпортал ПФУ, авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, открыть раздел «Коммуникации с ПФУ», выбрать услугу подачи заявления на жилищную субсидию или льготу и заполнить необходимые поля. Если данные о человеке еще не внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы, сначала нужно подать заявление для внесения соответствующей информации.

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