Цены на недвижимость в большинстве крупных городов Украины за год выросли.

Цены на недвижимость на рынке однокомнатных квартир повысились в отдельных городах более чем на 20%, а самый большой рост зафиксировали в Тернополе.

По данным профильного портала LUN, в октябре 2026 стоимость такого жилья на вторичном рынке зависит от города. Самые дорогие предложения сосредоточены преимущественно на западе страны, тогда как в южных и восточных регионах можно найти более дешевые варианты.

За последние 12 месяцев однокомнатные квартиры в Тернополе подорожали на 26%. Медианная цена составила 53 500 долларов. Это означает, что половина предложений стоит дороже указанной суммы, а другая половина – дешевле.

Заметный рост также произошел в других городах. В Луцке и Ивано-Франковске цены увеличились на 24%, в Виннице – на 23%, а в Хмельницком – на 20%.

В то же время в Чернигове, Кропивницком, Запорожье и Днепре медианная стоимость осталась примерно на прежнем уровне. По приведенным данным, снижение цен за год не зафиксировали ни в одном из исследованных городов.





Сколько просят за однокомнатное жилье

Разница между регионами остается значительной. Самые дешевые квартиры среди этих городов продают в Запорожье, где медианная цена составляет 16 000 долларов. В Николаеве она достигает 22 000 долларов, в Сумах – 23 000, а в Харькове – 24 000 долларов.

На другом конце рейтинга – Львов. Там за однокомнатную квартиру просят медианно 75 700 долларов. В Ужгороде показатель составляет 68 200 долларов, в Киеве - 67 000, а в Черновцах - 60 900 долларов.

Следовательно, цены на недвижимость существенно отличаются в зависимости от месторасположения жилья. Перед покупкой следует сравнить предложения в нескольких городах, а также учесть состояние дома, площадь квартиры и затраты на ремонт.

Цены на недвижимость в этом обзоре приведены в качестве медианных показателей вторичного рынка по данным LUN, а не как фиксированная стоимость каждой квартиры. Реальная сумма сделки зависит от характеристик конкретного объекта и договоренности между продавцом и покупателем.