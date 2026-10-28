Ціни на нерухомість у більшості великих міст України за рік зросли.

Ціни на нерухомість на ринку однокімнатних квартир підвищилися в окремих містах більш ніж на 20%, а найбільше зростання зафіксували в Тернополі.

За даними профільного порталу LUN, у жовтні 2026 року вартість такого житла на вторинному ринку залежить від міста. Найдорожчі пропозиції зосереджені переважно на заході країни, тоді як у південних і східних регіонах можна знайти дешевші варіанти.

За останні 12 місяців однокімнатні квартири в Тернополі подорожчали на 26%. Медіанна ціна сягнула 53 500 доларів. Це означає, що половина пропозицій коштує дорожче за зазначену суму, а інша половина — дешевше.

Помітне зростання також відбулося в інших містах. У Луцьку та Івано-Франківську ціни збільшилися на 24%, у Вінниці — на 23%, а в Хмельницькому — на 20%.

Водночас у Чернігові, Кропивницькому, Запоріжжі та Дніпрі медіанна вартість залишилася приблизно на попередньому рівні. За наведеними даними, зниження цін за рік не зафіксували в жодному з досліджених міст.





Скільки просять за однокімнатне житло

Різниця між регіонами залишається значною. Найдешевші квартири серед наведених міст продають у Запоріжжі, де медіанна ціна становить 16 000 доларів. У Миколаєві вона сягає 22 000 доларів, у Сумах — 23 000, а в Харкові — 24 000 доларів.

На іншому кінці рейтингу — Львів. Там за однокімнатну квартиру просять медіанно 75 700 доларів. В Ужгороді показник становить 68 200 доларів, у Києві — 67 000, а в Чернівцях — 60 900 доларів.

Отже, ціни на нерухомість суттєво різняться залежно від місця розташування житла. Перед купівлею варто порівняти пропозиції в кількох містах, а також врахувати стан будинку, площу квартири й витрати на ремонт.

Ціни на нерухомість у цьому огляді наведені як медіанні показники вторинного ринку за даними LUN, а не як фіксована вартість кожної квартири. Реальна сума угоди залежить від характеристик конкретного об’єкта та домовленості між продавцем і покупцем.