"Дія" дозволяє отримати офіційний витяг для підтвердження статусу ветерана війни або члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці.

"Дія" спростила процедуру оформлення документа: тепер для цього не потрібно особисто відвідувати державні установи.

Про запуск сервісу повідомили в офіційному Telegram-каналі платформи. Послуга доступна людям, відомості про яких уже внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Документ може знадобитися для оформлення пільг, отримання соціальних гарантій та підтвердження прав членів родин загиблих військових.

Як отримати витяг через Дію

Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватися на порталі, відкрити розділ «Ветеран PRO» та вибрати послугу «Витяг з Реєстру ветеранів». Далі слід перевірити зазначені дані й надіслати запит.

Готовий документ надійде до особистого кабінету користувача та на електронну пошту. Витяг формують у PDF-форматі. Він містить кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України, а справжність можна перевірити за QR-кодом.

Скористатися сервісом можуть ветерани війни, члени сімей загиблих ветеранів і військовослужбовців, постраждалі учасники Революції Гідності, а також люди з особливими заслугами перед Батьківщиною. Головна умова — наявність відповідних відомостей у державному реєстрі.





Які можливості з’явилися в ЦНАП

Окрім цифрового сервісу, розширили можливості отримання витягу через центри надання адміністративних послуг. Тепер звернутися туди можуть діти ветеранів і ветеранок віком до 23 років або їхні законні представники.

Документ потрібен, зокрема, для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.

Послугу впровадили Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. Фінансування надав уряд Швеції.

Таким чином, "Дія" та ЦНАП пропонують два способи отримати підтвердження відповідного статусу. Це дає змогу оформити необхідний документ дистанційно або звернутися до адміністративного центру.