Національний банк інтервенціями стримує девальвацію гривні, тому нацвалюта знецінюється повільно. Фахівці назвали діапазон, у якому долар та євро зустрінуть кінець року.

Курс долара найближчими місяцями залишатиметься під контролем Національного банку — інтервенціями регулятор стримує знецінення гривні, тож до кінця 2026 року американська валюта, за прогнозами аналітиків, триматиметься в межах 45–46 гривень.

Про це йдеться в матеріалі видання «Апостроф», яке зібрало оцінки фінансових аналітиків щодо курсу долара та євро на завершення поточного року.

Долар: новий торговий діапазон 45–46 грн

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі виданню зазначив, що ринок перейшов у новий торговий діапазон 45–46 гривень за долар, і, швидше за все, саме в ньому валюта «тупцюватиме» до кінця року.

«Ми перейшли в новий торговий діапазон 45–46 грн/$, і, швидше за все, в ньому будемо тупцювати, а Нацбанк продовжить здійснювати інтервенції в рамках структурної підтримки», — пояснив експерт.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що до кінця року курс навряд чи буде суттєво вищим за 45 гривень за долар. Він нагадав, що раніше очікувався рівень 46 грн/$, однак тепер є сумніви, що його досягнуть.

Причина — прискорення інфляції, яка у вересні в річному обчисленні сягнула 10%. Стримування курсу, за словами експерта, є одним з інструментів контролю інфляції.

Євро: від 50 до 52+ гривень

Курс євро напряму залежатиме від пари євро–долар, яку спрогнозувати вкрай складно. Нині євро коштує $1,12, тож розрахунки видання дають кілька сценаріїв.

Якщо євро залишиться на рівні $1,12, а долар коштуватиме 45,5 грн, то європейська валюта в Україні триматиметься близько 51 гривні. У разі зміцнення євро до $1,14 курс сягне майже 52 гривень.

Якщо ж долар буде ближчим до 46 грн, а євро зміцниться, за нього даватимуть понад 52 гривні. За здешевлення євро до $1,11 при доларі по 45,5 грн євро коштуватиме близько 50,5 гривні, а при доларі ближче до 45 грн — приблизно 50 гривень.

Що це означає для людей

Для тих, хто зберігає заощадження у валюті або планує обмін, ключовий орієнтир на кінець року — долар у межах 45–46 грн та євро близько 50–52 грн. Оскільки Нацбанк систематично проводить інтервенції, різких стрибків, за оцінками аналітиків, не очікується.

Раніше Politeka повідомляла, долар по 50 та євро по 55: чого очікувати від курсу валют.