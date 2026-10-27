Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 28 жовтня по 3 листопада обіцяє поступове похолодання: максимум удень становитиме +12° у четвер, а мінімум опуститься до +5° у вівторок. Перепад за тиждень складе 7°, а опади прогнозують двічі.

Попередній прогноз для Київської області вже фіксував зниження температури, а новий тиждень з 28 жовтня по 3 листопада принесе подальше похолодання з +12° до +5° та два дні з опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня триматимуться в межах від +5° до +12°, а нічні — від +4° до +8°.

У середу, 28 жовтня, повітря прогріється вдень до +10°, вночі похолодає до +6°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 29 жовтня, стовпчики термометрів вдень підійдуть до найвищої позначки тижня — +12°, вночі ж температура опуститься до +7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 30 жовтня, вдень очікується +11°, вночі — +8°. Хмарність залишиться з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 31 жовтня, температура вдень утримається на позначці +11°, вночі похолодає до +7°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 1 листопада, денна температура знизиться до +8°, вночі — до +5°. Хмарність мінлива, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 2 листопада, повітря прогріється вдень лише до +8°, вночі похолодає до +4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 3 листопада, стовпчики термометрів опустяться до найнижчої позначки тижня: вдень і вночі очікується +5°. Небо затягне хмарами, і саме цього дня також можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 29 жовтня, з температурою +12°, а найпрохолоднішим — вівторок, 3 листопада, коли вдень буде лише +5°. Перепад температур за тиждень складе 7°. Опади синоптики прогнозують у неділю, 1 листопада, та у вівторок, 3 листопада.

З огляду на поступове похолодання та перепад температур у 7°, мешканцям Київської області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами — неділю та вівторок — краще мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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