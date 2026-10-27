Пенсія в Україні залежить не лише від віку людини, а й від кількості років страхового стажу.

Пенсія може стати доступнішою для тих, хто працював у шкідливих або особливо важких умовах, адже закон передбачає пільгове обчислення стажу для окремих категорій працівників.

За певних умов один рік роботи зараховують як два роки страхового стажу. Такий порядок стосується, зокрема, людей, які працювали під землею або були зайняті на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1.

Право на пільгу залежить не просто від назви професії. Важливо, чи відповідають умови праці вимогам законодавства та чи підтверджений відповідний період документами.

Згідно із законодавством, за кожен повний рік роботи, який уже врахований у звичайному розмірі на підземних роботах або за професіями зі Списку № 1, до страхового стажу можуть додатково зарахувати ще один рік. Це правило застосовують за встановленими законом умовами.





Як підтвердити право на пільгу

Для зарахування стажу в підвищеному розмірі потрібно підтвердити характер виконуваної роботи. Для цього можуть знадобитися записи в трудовій книжці, уточнювальні довідки роботодавця, архівні документи та інші докази.

Пенсійний фонд України перевіряє відомості й визначає, чи є підстави застосувати пільговий порядок обчислення. Якщо документів бракує, варто звернутися до колишнього роботодавця або архівної установи, щоб отримати необхідні підтвердження.

Пенсія за віком призначається з урахуванням вимог до страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, а у 65 років — не менше 15 років.

Чому важливо перевірити страховий стаж

Пільгове обчислення може допомогти людині виконати вимоги щодо тривалості стажу для призначення виплат. Однак воно не означає автоматичного збільшення суми пенсії: її розмір визначають за правилами пенсійного законодавства з урахуванням інших показників.

Тому тим, хто працював у небезпечних або важких умовах, варто заздалегідь перевірити відомості про стаж і наявність підтверджувальних документів. Це допоможе з’ясувати, чи можна застосувати пільговий порядок під час призначення пенсії.