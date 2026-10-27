Ціни на дизель та автогаз на українських АЗС знову змінилися — наприкінці жовтня найбільші мережі оновили стели, хоч різкого здорожчання пального й не зафіксували. Найпомітнішою зміною стала плюс 1,60 грн на автогаз у мережі SOCAR.

За добу переважна більшість операторів залишила вартість бензину, дизельного пального та автогазу незмінною. Винятком став саме автогаз у SOCAR, який зріс до 56,50 грн за літр.

Скільки коштує пальне на найбільших АЗС

Журналісти таблоїда BLIK проаналізували спеціалізовані портали та зʼясували актуальну картину цін. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить 90,74 грн за літр, а дизельного пального — 103,98 грн за літр.

Найдорожчий бензин марки А-95 пропонує мережа SOCAR — 94,90 грн за літр. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована у SOCAR — 106 грн за літр, а преміальний дизель тут сягає 109 грн за літр.

Хто продає автогаз найдешевше

Найвищу ціну на автогаз тримає мережа WOG — 56,90 грн за літр. Натомість найнижча вартість цього виду пального зберігається в «БРСМ-Нафті» — 51,29 грн за літр. Різниця між найдорожчим і найдешевшим автогазом сягає понад 5,5 грн на кожному літрі.

Ціна на бензин в Україні формується під впливом світових цін на нафтопродукти, валютного курсу, державного податкового навантаження та витрат на логістику й утримання заправок.

Чому дизель дорожчає на світовому ринку

Дизельне пальне у світі різко зросло в ціні на тлі перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку та ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними Bloomberg, це відчутно бʼє по аграрному сектору: найбільше здорожчання відчувають фермери, які саме зараз працюють на посівній і збиральній техніці, тож продукти можуть подорожчати знову.

Додатково тиск чинить зростання видобутку нафти країнами ОПЕК+, який у вересні збільшився майже на 900 тисяч барелів на добу порівняно із серпнем. Основний приріст забезпечила Саудівська Аравія, про що повідомляла агенція Reuters із посиланням на щомісячний звіт ОПЕК.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання дизеля та автогазу у Дніпрі: на скільки зросли ціни на АЗС.