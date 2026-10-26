Житло в Україні тепер обирають інакше — на перший план вийшли світло й опалення. А для ветеранів головне питання інше: посвідчення учасника бойових дій дає право на пільги, але не гарантує, що людина автоматично отримає безкоштовну квартиру від держави.
Як пояснює Міністерство у справах ветеранів України, перший обов’язковий крок — довести, що житлові умови справді потребують поліпшення, і стати на квартирний облік. Під час розгляду враховують нерухомість родини, житлову площу, умови проживання та інші обставини. Про це нагадує національний медіапортал «Ветеран».
Хто з ветеранів може стати в чергу на житло
Право на квартирний облік за наявності законних підстав мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші визначені категорії. Але підставу треба довести: за статтею 34 Житлового кодексу України це може бути недостатня житлова площа, проживання у приміщенні, яке не відповідає встановленим вимогам, або інші передбачені законом обставини.
У 2026 році житлове законодавство змінилося через ухвалення Закону «Про основні засади житлової політики» №4751-IX. Тому під час оформлення документів варто звірятися з актуальними нормами.
Три причини, чому можуть відмовити
Перша підстава — достатня житлова площа. Якщо ветеран і його родина забезпечені житлом за встановленими нормами, на облік можуть не взяти. Зважають не лише на квадратні метри, а й на кількість членів сім’ї та умови проживання.
Друга причина — раніше отримане житло. Якщо людина вже одержала державну квартиру або компенсацію, через яку потреба в поліпшенні умов зникла, право залишатися в черзі опиняється під питанням. Водночас сам факт приватизації майна не завжди означає автоматичну відмову — вирішальним є те, якою нерухомістю володіє родина.
Третя причина — навмисне погіршення житлових умов. Стаття 35 Житлового кодексу передбачає п’ятирічне обмеження: якщо людина продала чи подарувала придатне для проживання житло, щоб отримати право на квартиру, протягом п’яти років їй можуть відмовити в постановці на облік. Втім, кожну операцію з нерухомістю оцінюють індивідуально.
Чи враховують квартиру дружини або чоловіка
Так. Під час визначення потреби родини в поліпшенні житлових умов можуть брати до уваги майно всіх її членів, тож наявність квартири в дружини чи чоловіка ветерана здатна вплинути на рішення житлової комісії. Важливі не лише право власності, а й придатність житла для проживання, його площа та фактичні обставини користування.
Грошова компенсація замість квартири: кому платять
Квартирний облік і грошова компенсація на придбання житла — різні механізми, і самого посвідчення УБД для виплат недостатньо. За постановою Кабміну №719 компенсацію можуть отримати визначені категорії осіб з інвалідністю I–II групи внаслідок війни та члени сімей загиблих захисників. Для окремих категорій ветеранів-переселенців діють інші програми — зокрема постанова Кабміну №280 про компенсацію на придбання житла для ВПО.
Як стати на квартирний облік
Для цього звертаються до ЦНАПу або уповноваженого органу місцевої ради за місцем проживання. Зазвичай потрібні:
- заява про взяття на квартирний облік;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- документи про склад сім’ї;
- посвідчення УБД або інший документ про пільговий статус;
- документи про житлові умови та право власності.
Рішення про постановку на облік ухвалюють протягом місяця — заявник має отримати письмову відповідь. Якщо відмовили, варто вимагати письмове рішення з конкретними причинами й правовими підставами: за наявності порушень його можна оскаржити.
Окремо у 2026 році продовжує діяти державна програма компенсації оренди житла для визначених категорій ветеранів і ветеранок. Вона розрахована на тих, хто втратив власне житло через війну, не може ним користуватися або вимушений винаймати помешкання під час лікування чи реабілітації.
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