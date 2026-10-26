Посвідчення учасника бойових дій дає право на житлові пільги, але не гарантує безкоштовну квартиру. Розповідаємо, хто може стати на квартирний облік, кому можуть відмовити та як захистити своє право на житло у 2026 році.

Житло в Україні тепер обирають інакше — на перший план вийшли світло й опалення. А для ветеранів головне питання інше: посвідчення учасника бойових дій дає право на пільги, але не гарантує, що людина автоматично отримає безкоштовну квартиру від держави.

Як пояснює Міністерство у справах ветеранів України, перший обов’язковий крок — довести, що житлові умови справді потребують поліпшення, і стати на квартирний облік. Під час розгляду враховують нерухомість родини, житлову площу, умови проживання та інші обставини. Про це нагадує національний медіапортал «Ветеран».

Хто з ветеранів може стати в чергу на житло

Право на квартирний облік за наявності законних підстав мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та інші визначені категорії. Але підставу треба довести: за статтею 34 Житлового кодексу України це може бути недостатня житлова площа, проживання у приміщенні, яке не відповідає встановленим вимогам, або інші передбачені законом обставини.

У 2026 році житлове законодавство змінилося через ухвалення Закону «Про основні засади житлової політики» №4751-IX. Тому під час оформлення документів варто звірятися з актуальними нормами.

Три причини, чому можуть відмовити

Перша підстава — достатня житлова площа. Якщо ветеран і його родина забезпечені житлом за встановленими нормами, на облік можуть не взяти. Зважають не лише на квадратні метри, а й на кількість членів сім’ї та умови проживання.

Друга причина — раніше отримане житло. Якщо людина вже одержала державну квартиру або компенсацію, через яку потреба в поліпшенні умов зникла, право залишатися в черзі опиняється під питанням. Водночас сам факт приватизації майна не завжди означає автоматичну відмову — вирішальним є те, якою нерухомістю володіє родина.

Третя причина — навмисне погіршення житлових умов. Стаття 35 Житлового кодексу передбачає п’ятирічне обмеження: якщо людина продала чи подарувала придатне для проживання житло, щоб отримати право на квартиру, протягом п’яти років їй можуть відмовити в постановці на облік. Втім, кожну операцію з нерухомістю оцінюють індивідуально.

Чи враховують квартиру дружини або чоловіка

Так. Під час визначення потреби родини в поліпшенні житлових умов можуть брати до уваги майно всіх її членів, тож наявність квартири в дружини чи чоловіка ветерана здатна вплинути на рішення житлової комісії. Важливі не лише право власності, а й придатність житла для проживання, його площа та фактичні обставини користування.

Грошова компенсація замість квартири: кому платять

Квартирний облік і грошова компенсація на придбання житла — різні механізми, і самого посвідчення УБД для виплат недостатньо. За постановою Кабміну №719 компенсацію можуть отримати визначені категорії осіб з інвалідністю I–II групи внаслідок війни та члени сімей загиблих захисників. Для окремих категорій ветеранів-переселенців діють інші програми — зокрема постанова Кабміну №280 про компенсацію на придбання житла для ВПО.

Як стати на квартирний облік

Для цього звертаються до ЦНАПу або уповноваженого органу місцевої ради за місцем проживання. Зазвичай потрібні:

заява про взяття на квартирний облік;

паспорт та ідентифікаційний код;

документи про склад сім’ї;

посвідчення УБД або інший документ про пільговий статус;

документи про житлові умови та право власності.

Рішення про постановку на облік ухвалюють протягом місяця — заявник має отримати письмову відповідь. Якщо відмовили, варто вимагати письмове рішення з конкретними причинами й правовими підставами: за наявності порушень його можна оскаржити.

Окремо у 2026 році продовжує діяти державна програма компенсації оренди житла для визначених категорій ветеранів і ветеранок. Вона розрахована на тих, хто втратив власне житло через війну, не може ним користуватися або вимушений винаймати помешкання під час лікування чи реабілітації.

Раніше Politeka повідомляла, соціальне житло в Україні надаватимуть на пільгових умовах.

Також Politeka повідомляла, як діяти, якщо в «Резерв+» з’явився новий статус.