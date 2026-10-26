Удостоверение участника боевых действий даёт право на жилищные льготы, но не гарантирует бесплатную квартиру. Рассказываем, кто может встать на квартирный учёт, кому могут отказать и как защитить право на жильё в 2026 году.

Жильё в Украине теперь выбирают иначе — на первый план вышли свет и отопление. А для ветеранов главный вопрос другой: удостоверение участника боевых действий даёт право на льготы, но не гарантирует, что человек автоматически получит бесплатную квартиру от государства.

Как поясняет Министерство по делам ветеранов Украины, первый обязательный шаг — доказать, что жилищные условия действительно нуждаются в улучшении, и встать на квартирный учёт. При рассмотрении учитывают недвижимость семьи, жилую площадь, условия проживания и другие обстоятельства. Об этом напоминает национальный медиапортал «Ветеран».

Кто из ветеранов может встать в очередь на жильё

Право на квартирный учёт при наличии законных оснований имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников и другие определённые категории. Но основание нужно доказать: согласно статье 34 Жилищного кодекса Украины это может быть недостаточная жилая площадь, проживание в помещении, которое не отвечает установленным требованиям, или иные предусмотренные законом обстоятельства.

В 2026 году жилищное законодательство изменилось из-за принятия Закона «Об основных принципах жилищной политики» №4751-IX. Поэтому при оформлении документов стоит сверяться с актуальными нормами.

Три причины, по которым могут отказать

Первое основание — достаточная жилая площадь. Если ветеран и его семья обеспечены жильём по установленным нормам, на учёт могут не взять. Учитывают не только квадратные метры, но и количество членов семьи и условия проживания.

Вторая причина — ранее полученное жильё. Если человек уже получил государственную квартиру или компенсацию, из-за которой потребность в улучшении условий исчезла, право оставаться в очереди оказывается под вопросом. В то же время сам факт приватизации не всегда означает автоматический отказ — решающим является то, какой недвижимостью владеет семья.

Третья причина — намеренное ухудшение жилищных условий. Статья 35 Жилищного кодекса предусматривает пятилетнее ограничение: если человек продал или подарил пригодное для проживания жильё, чтобы получить право на квартиру, в течение пяти лет ему могут отказать в постановке на учёт. Впрочем, каждую операцию с недвижимостью оценивают индивидуально.

Учитывают ли квартиру жены или мужа

Да. При определении потребности семьи в улучшении жилищных условий могут принимать во внимание имущество всех её членов, поэтому наличие квартиры у жены или мужа ветерана способно повлиять на решение жилищной комиссии. Важны не только право собственности, но и пригодность жилья для проживания, его площадь и фактические обстоятельства пользования.

Денежная компенсация вместо квартиры: кому платят

Квартирный учёт и денежная компенсация на приобретение жилья — разные механизмы, и одного удостоверения УБД для выплат недостаточно. Согласно постановлению Кабмина №719 компенсацию могут получить определённые категории лиц с инвалидностью I–II группы вследствие войны и члены семей погибших защитников. Для отдельных категорий ветеранов-переселенцев действуют другие программы — в частности постановление Кабмина №280 о компенсации на приобретение жилья для ВПЛ.

Как встать на квартирный учёт

Для этого обращаются в ЦНАП или уполномоченный орган местного совета по месту проживания. Обычно нужны:

заявление о постановке на квартирный учёт;

паспорт и идентификационный код;

документы о составе семьи;

удостоверение УБД или другой документ о льготном статусе;

документы о жилищных условиях и праве собственности.

Решение о постановке на учёт принимают в течение месяца — заявитель должен получить письменный ответ. Если отказали, стоит требовать письменное решение с конкретными причинами и правовыми основаниями: при наличии нарушений его можно обжаловать.

Отдельно в 2026 году продолжает действовать государственная программа компенсации аренды жилья для определённых категорий ветеранов и ветеранок. Она рассчитана на тех, кто потерял собственное жильё из-за войны, не может им пользоваться или вынужден снимать помещение во время лечения или реабилитации.

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