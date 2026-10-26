Участники боевых действий, военнослужащие срочной службы и ветераны военной службы имеют право ездить в общественном транспорте бесплатно — если имеют при себе удостоверение. Объясняем, кому еще положена льгота и что делать, когда водитель отказывает.

Бесплатный проезд для военных в общественном транспорте действует и в ноябре 2026 года: часть пассажиров имеет право не платить за билет, но на практике водители иногда отказываются везти льготников бесплатно.

Отдельного закона или постановления, которые регулировали бы все бесплатные перевозки сразу, не существует. Льготы «разбросаны» по разным документам — в частности в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и постановлении «О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте». Именно поэтому список льготников приходится собирать из нескольких норм.

Кому не нужно платить за проезд в ноябре

Полный перечень категорий, которые по состоянию на ноябрь 2026 года могут ездить бесплатно, выглядит так:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

дети до шести лет без отдельного места;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1-й категории и ликвидаторы аварии 2-й категории;

лица с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие;

ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп, дети с инвалидностью и их сопровождающие;

реабилитированные лица, которым установлена инвалидность вследствие политических репрессий.

Льгота действует не на все виды транспорта, а на троллейбусы, трамваи, электрички, городские автобусы и маршрутные такси. За поезда приходится платить на общих условиях, хотя для лиц с инвалидностью и военнослужащих предусмотрены отдельные скидки на билеты.

Что показывать водителю или контролеру

Главное условие бесплатного проезда — документ, подтверждающий соответствующий статус. Для военных это прежде всего удостоверение участника боевых действий, удостоверение ветерана военной службы или военный билет для срочника.

Пенсионерам одного пенсионного удостоверения может быть недостаточно — особенно в городах, где работает система электронных билетов. Там льготу приходится оформлять через приложение или транспортную карту, привязанную к категории льготника.

Что делать, если водитель отказывает в бесплатном проезде

Финансирование льготных перевозок возложено на местные бюджеты, и водители нередко жалуются, что компенсации до них не доходят, поэтому и отказывают пассажирам. Однако ст. 37 закона «Об автомобильном транспорте» прямо запрещает такую самодеятельность:

«Автомобильному перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказывать в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом».

За безосновательный отказ предусмотрена финансовая ответственность по ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф составляет 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — в 2026 году это 850 гривен.

Участники боевых действий с удостоверением УБД, кроме бесплатного проезда различными видами общественного транспорта, имеют право еще и на скидку на коммунальные услуги и отдельные медицинские гарантии.

Ранее Politeka сообщала, выплаты и льготы для военных, освобожденных из плена, гарантирует государство.

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