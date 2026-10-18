Після звільнення зі служби українські захисники та захисниці не втрачають статус учасника бойових дій і передбачені ним соціальні гарантії — від знижки на комуналку до безоплатних ліків та проїзду.

Військові облігації в Україні можна придбати й після звільнення зі служби, і це далеко не єдине, що зберігається за захисниками. Після демобілізації учасники бойових дій не втрачають статус УБД і передбачені ним пільги — зокрема 75% знижки на комуналку, безоплатні ліки та проїзд.

Більшість соціальних гарантій закріплена саме за статусом учасника бойових дій, а не за фактом перебування на військовій службі, тому звільнення не є підставою для їх скасування. Основний перелік визначає стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пише VETERAN.COM.UA.

Знижка 75% на комунальні послуги

Учасники бойових дій зберігають право на 75% знижки на оплату житла, електроенергії, газу, водопостачання, опалення та інших передбачених законом послуг. Пільга діє лише в межах соціальних нормативів: на оплату житла — 21 кв. м на кожного пільговика та додатково 10,5 кв. м на сім'ю. Розраховувати на знижку можуть і визначені законодавством члени сім'ї ветерана, які проживають разом із ним.

Безоплатні ліки та медична допомога

Після демобілізації ветерани мають право на безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів, першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію. Передбачені щорічні медичні обстеження і пільгове зубопротезування. Окремо діє державна програма безоплатного зуболікування та зубопротезування — скористатися нею можна в закладах, які мають договори з НСЗУ. Доступні ветеранам і реабілітаційні послуги та психологічна підтримка в межах державних програм.

Безоплатний проїзд

УБД зберігають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі), у приміських поїздах та автобусах приміських і міжміських маршрутів. Для далеких поїздок на вибір: безоплатний проїзд туди й назад один раз на два роки або проїзд із 50% знижкою один раз на рік. Для пільги потрібні документи, що підтверджують статус.

Трудові, житлові та освітні гарантії

Працюючі ветерани щороку мають 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки, право використати основну відпустку у зручний час, допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу та переважне право лишитися на роботі під час скорочення. УБД, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове забезпечення житлом — однак це не означає автоматичного отримання квартири після демобілізації. Для ветеранів та їхніх дітей передбачена державна підтримка здобуття освіти: оплата навчання, соціальні стипендії, пільгові кредити та проживання в гуртожитках. Дітям УБД така підтримка може надаватися до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Податкові та пенсійні пільги

Ветерани звільняються від земельного податку за ділянки визначеного призначення в межах норм — зокрема для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів. Учасникам бойових дій передбачено підвищення призначеної пенсії на 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України.

Які виплати припиняються

Після звільнення зі служби зазвичай припиняється нарахування поточного грошового забезпечення та бойових доплат, пов'язаних із виконанням завдань. Водночас можуть належати компенсації за невикористані відпустки та інші виплати при звільненні. Припинення військових виплат не означає втрати статусу УБД та ветеранських пільг.

Як оформити пільги

Для отримання житлово-комунальних пільг треба перевірити наявність даних у Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та подати заяву до Пенсійного фонду України. Зробити це можна через сервісний центр ПФУ або онлайн на порталі електронних послуг. Зазвичай потрібні паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує статус УБД. Якщо пільги не призначають або відмовляють, ветеран може звернутися до системи безоплатної правничої допомоги.

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