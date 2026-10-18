После увольнения со службы украинские защитники и защитницы не теряют статус участника боевых действий и предусмотренные им социальные гарантии — от скидки на коммуналку до бесплатных лекарств и проезда.

Военные облигации в Украине можно приобрести и после увольнения со службы, и это далеко не единственное, что сохраняется за защитниками. После демобилизации участники боевых действий не теряют статус УБД и предусмотренные им льготы — в частности 75% скидки на коммуналку, бесплатные лекарства и проезд.

Большинство социальных гарантий закреплено именно за статусом участника боевых действий, а не за фактом пребывания на военной службе, поэтому увольнение не является основанием для их отмены. Основной перечень определяет статья 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», пишет VETERAN.COM.UA.

Скидка 75% на коммунальные услуги

Участники боевых действий сохраняют право на 75% скидки на оплату жилья, электроэнергии, газа, водоснабжения, отопления и других предусмотренных законом услуг. Льгота действует только в пределах социальных нормативов: на оплату жилья — 21 кв. м на каждого льготника и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Рассчитывать на скидку могут и определенные законодательством члены семьи ветерана, проживающие вместе с ним.

Бесплатные лекарства и медицинская помощь

После демобилизации ветераны имеют право на бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию. Предусмотрены ежегодные медицинские обследования и льготное зубопротезирование. Отдельно действует государственная программа бесплатного зуболечения и зубопротезирования — воспользоваться ею можно в учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ. Доступны ветеранам и реабилитационные услуги, и психологическая поддержка в рамках государственных программ.

Бесплатный проезд

УБД сохраняют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), в пригородных поездах и автобусах пригородных и междугородных маршрутов. Для дальних поездок на выбор: бесплатный проезд туда и обратно один раз в два года или проезд со скидкой 50% один раз в год. Для льготы нужны документы, подтверждающие статус.

Трудовые, жилищные и образовательные гарантии

Работающие ветераны ежегодно имеют 14 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска, право использовать основной отпуск в удобное время, пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа и преимущественное право остаться на работе при сокращении. УБД, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на первоочередное обеспечение жильем — однако это не означает автоматического получения квартиры после демобилизации. Для ветеранов и их детей предусмотрена государственная поддержка получения образования: оплата обучения, социальные стипендии, льготные кредиты и проживание в общежитиях. Детям УБД такая поддержка может предоставляться до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Налоговые и пенсионные льготы

Ветераны освобождаются от земельного налога за участки определенного назначения в пределах норм — в частности для ведения личного крестьянского хозяйства до 2 гектаров. Участникам боевых действий предусмотрено повышение назначенной пенсии на 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

Какие выплаты прекращаются

После увольнения со службы обычно прекращается начисление текущего денежного обеспечения и боевых доплат, связанных с выполнением задач. В то же время могут полагаться компенсации за неиспользованные отпуска и другие выплаты при увольнении. Прекращение военных выплат не означает потери статуса УБД и ветеранских льгот.

Как оформить льготы

Для получения жилищно-коммунальных льгот нужно проверить наличие данных в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно через сервисный центр ПФУ или онлайн на портале электронных услуг. Обычно нужны паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус УБД. Если льготы не назначают или отказывают, ветеран может обратиться в систему бесплатной правовой помощи.

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