Українцям порадили заздалегідь заборонити дистанційну заміну власної SIM-картки, щоб захистити номер і банківські акаунти від шахраїв. Для кожного з трьох операторів є окремий спосіб блокування.

Як відновити сім-карту Київстар у разі втрати чи пошкодження і захистити номер від зловмисників — питання, яке стало особливо гострим після того, як шахраям вдалося дистанційно перевипустити «сіму» мешканця Кривого Рогу й оформити на нього кредит. Оператори дали поради, як заблокувати можливість віддаленої заміни SIM-карти.

Приводом для хвилі занепокоєння став випадок, коли зловмисники змогли перевипустити чужу картку на іншу SIM або eSIM, щоб перехоплювати SMS-коди підтвердження. Далі вони отримують доступ до банківських застосунків, скидають паролі й оформлюють кредити на ім'я жертви без її відома.

Чому шахраї полюють саме на SIM-карти

Перевипуск картки дає зловмисникам доступ до кодів підтвердження, які банки та сервіси використовують для входу в акаунт або підтвердження операцій. Отримавши контроль над номером, вони можуть перебрати паролі, зайти в банківські застосунки та без відома власника оформити позику. Такі схеми вже неодноразово призводили до реальних фінансових втрат українців.

Як заблокувати перевипуск у кожного оператора

Для кожного з трьох українських операторів існує окремий спосіб захисту. Абонентам Київстар слід набрати комбінацію *245*1#, щоб заблокувати самостійну заміну SIM-карти, а перевірити статус блокування можна командою *245*3#.

Клієнтам Vodafone радять звернутися до оператора і попросити підключити послугу «Обмеження віддаленої заміни SIM-карти». Абонентам lifecell пропонують зателефонувати на номер 5433 і попросити встановити заборону дистанційного перевипуску SIM або eSIM.

Що ще варто зробити для захисту номера

Додатково радять зареєструвати номер на власні паспортні дані й уточнити в оператора, які саме заміни картки залишаться доступними після встановлення блокування. Це запобігне шахрайському перевипуску навіть у разі, якщо зловмисник отримає частину персональних даних жертви.

Що робити, якщо номер уже намагалися перевипустити

Якщо зв'язок раптово зник або перестали надходити SMS-коди від банку, слід негайно звернутися до оператора та заблокувати картку, а також повідомити банк про підозру на шахрайство. Чим швидше зафіксувати інцидент, тим вищі шанси повернути кошти та зупинити подальші списання.

«Ваш номер — це ключ до багатьох акаунтів. Захистіть його від перевипуску», — нагадують у Telegram-каналі «BRAMA», на який посилається «Інформатор».

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