Украинцам посоветовали заранее запретить дистанционную замену собственной SIM-карты, чтобы защитить номер и банковские аккаунты от мошенников. Для каждого из трех операторов есть отдельный способ блокировки.

Как восстановить сим-карту Киевстар в случае потери или повреждения и защитить номер от злоумышленников — вопрос, который стал особенно острым после того, как мошенникам удалось дистанционно перевыпустить «симку» жителя Кривого Рога и оформить на него кредит. Операторы дали советы, как заблокировать возможность удаленной замены SIM-карты.

Поводом для волны беспокойства стал случай, когда злоумышленники смогли перевыпустить чужую карту на другую SIM или eSIM, чтобы перехватывать SMS-коды подтверждения. Далее они получают доступ к банковским приложениям, сбрасывают пароли и оформляют кредиты на имя жертвы без ее ведома.

Почему мошенники охотятся именно на SIM-карты

Перевыпуск карты дает злоумышленникам доступ к кодам подтверждения, которые банки и сервисы используют для входа в аккаунт или подтверждения операций. Получив контроль над номером, они могут перебрать пароли, зайти в банковские приложения и без ведома владельца оформить займ. Такие схемы уже неоднократно приводили к реальным финансовым потерям украинцев.

Как заблокировать перевыпуск у каждого оператора

Для каждого из трех украинских операторов существует отдельный способ защиты. Абонентам Киевстар следует набрать комбинацию *245*1#, чтобы заблокировать самостоятельную замену SIM-карты, а проверить статус блокировки можно командой *245*3#.

Клиентам Vodafone советуют обратиться к оператору и попросить подключить услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты». Абонентам lifecell предлагают позвонить на номер 5433 и попросить установить запрет дистанционного перевыпуска SIM или eSIM.

Что еще стоит сделать для защиты номера

Дополнительно советуют зарегистрировать номер на собственные паспортные данные и уточнить у оператора, какие именно замены карты останутся доступными после установки блокировки. Это предотвратит мошеннический перевыпуск даже в случае, если злоумышленник получит часть персональных данных жертвы.

Что делать, если номер уже пытались перевыпустить

Если связь внезапно пропала или перестали приходить SMS-коды от банка, следует немедленно обратиться к оператору и заблокировать карту, а также сообщить банку о подозрении на мошенничество. Чем быстрее зафиксировать инцидент, тем выше шансы вернуть средства и остановить дальнейшие списания.

«Ваш номер — это ключ ко многим аккаунтам. Защитите его от перевыпуска», — напоминают в Telegram-канале «BRAMA», на который ссылается «Информатор».

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