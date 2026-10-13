Як відновити сім-карту Київстар, якщо ви її загубили, пошкодили або заблокували.

Відновити сім-карту Київстар без втрати номера — абоненти можуть скористатися послугами офіційного магазину оператора або спробувати виконати процедуру самостійно.

Якщо стара картка перестала працювати або зникла, можна звернутися до офіційного магазину оператора. За наведеними даними, працівники допоможуть відновити номер безкоштовно.

Абонентам передплати для заміни SIM-картки потрібно надати паспорт громадянина України. Ідентифікація власника номера є обов’язковою умовою відновлення втраченої або пошкодженої картки.

Перед візитом варто уточнити актуальні вимоги в оператора, адже процедура може залежати від обставин втрати номера.

Як відновити сім-карту Київстар самостійно

Ще один варіант — скористатися карткою Smart SIM. Для цього потрібно придбати її в інтернет-магазині Київстар, вставити в телефон і набрати команду *111# для активації.

Далі в інструкції оператора передбачено надсилання спеціальної USSD-команди:

245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#

У ній 380ХХХХХХХХ — номер телефону, а YYYYYY — код PUK1 старої SIM-картки або ICC. У вихідній інструкції зазначено, що номер має поновитися протягом семи годин, після чого абонент отримає SMS-підтвердження.

Перед введенням команди перевірте актуальність цього способу на офіційному сайті Київстар або через службу підтримки. Формат команди та умови відновлення можуть змінюватися.

Як захистити номер від заміни сторонніми особами

Якщо є ризик, що хтось спробує перевипустити вашу SIM-картку, оператор передбачає можливість заблокувати самостійну заміну. У вихідній інструкції вказані команда 2451# і номер підтримки 466 .

Отже, як відновити сім-карту Київстар залежить від ситуації: можна звернутися до офіційного магазину або скористатися Smart SIM, якщо відповідний спосіб доступний для вашого номера. У разі втрати картки важливо підтвердити особу та перевірити чинні правила оператора, щоб повернути доступ до номера.