Пенсійний фонд почав погашати заборгованість за рішеннями суду. Гроші вже отримують пенсіонери, які виграли справи після скасування постанови №821.

Пенсійний фонд України почав погашати заборгованість перед пенсіонерами, які виграли суди після скасування постанови №821. Перші гроші вже надходять на картки, і серед сум найчастіше фігурують 810 та 143 гривні.

Як розповіли юристи компанії «Сеть права», такі виплати ПФУ нараховує громадянам, які отримують так звані спеціальні пенсії. Йдеться про тих, хто працював державними службовцями, служив в армії, був народним депутатом або прокурором.

Що означають суми 810 і 143 гривні

За словами адвоката Дмитра Корсуна, 143 гривні - це сума заборгованості, яку Пенсійний фонд повертає пенсіонеру. А якщо людині прийшли дві різні суми, то друга - це доплата до поточної пенсії плюс борг за попередній період.

На практиці це виглядає так: пенсіонер одночасно бачить у виписці доплату до щомісячної пенсії та окреме відшкодування за роки, коли виплати були занижені. Тому дві різні суми на картці - це нормальна ситуація, а не помилка банку чи фонду.

Чому виникла заборгованість

Юристи пояснюють, що тривалий час громадянам неправильно призначали пенсії: некоректно рахували середній заробіток і не враховували індексацію. Виправити це в індивідуальному порядку можна було лише через суд, пройшовши всі бюрократичні процедури із заявами та скаргами.

Тепер ПФУ отримав дофінансування з бюджету, тому з'явилася можливість поступово виконувати рішення судів. Саме тому перші зарахування почали з'являтися ще минулого тижня в електронних кабінетах, а вже у вихідні пенсіонери почали повідомляти про реальні надходження коштів.

Як перевірити, чи прийдуть вам виплати

Юристи радять пенсіонерам, які виграли справи проти фонду, перевірити свій електронний кабінет ПФУ. Для цього треба зайти в розділ «Мої судові справи» на порталі Пенсійного фонду і відкрити відповідну справу.

Там відображається вся інформація про рішення суду та стан його виконання. Якщо в кабінеті вже видно нараховані суми - отже, гроші незабаром надійдуть на картку.

У Верховній Раді також зареєстрували законопроєкт №16171, який має зобов'язати виплачувати підвищені пенсії за рішенням суду в повному обсязі. Автори пропонують розділити поточні пенсії та заборгованість, щоб щомісячні виплати надходили без затримок.

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