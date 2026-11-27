Пенсионный фонд начал погашать задолженность по решениям суда. Деньги уже получают пенсионеры, выигравшие дела после отмены постановления №821.

Пенсионный фонд Украины начал погашать задолженность перед пенсионерами, которые выиграли суды после отмены постановления №821. Первые деньги уже поступают на карты, и среди сумм чаще всего фигурируют 810 и 143 гривны.

Как рассказали юристы компании «Сеть права», такие выплаты ПФУ начисляет гражданам, которые получают так называемые специальные пенсии. Речь идет о тех, кто работал государственными служащими, служил в армии, был народным депутатом или прокурором.

Что означают суммы 810 и 143 гривны

По словам адвоката Дмитрия Корсуна, 143 гривны - это сумма задолженности, которую Пенсионный фонд возвращает пенсионеру. А если человеку пришли две разные суммы, то вторая - это доплата к текущей пенсии плюс долг за предыдущий период.

На практике это выглядит так: пенсионер одновременно видит в выписке доплату к ежемесячной пенсии и отдельное возмещение за годы, когда выплаты были занижены. Поэтому две разные суммы на карте - это нормальная ситуация, а не ошибка банка или фонда.

Почему возникла задолженность

Юристы объясняют, что длительное время гражданам неправильно назначали пенсии: некорректно считали средний заработок и не учитывали индексацию. Исправить это в индивидуальном порядке можно было только через суд, пройдя все бюрократические процедуры с заявлениями и жалобами.

Теперь ПФУ получил дофинансирование из бюджета, поэтому появилась возможность постепенно выполнять решения судов. Именно поэтому первые зачисления начали появляться еще на прошлой неделе в электронных кабинетах, а уже в выходные пенсионеры начали сообщать о реальных поступлениях средств.

Как проверить, придут ли вам выплаты

Юристы советуют пенсионерам, которые выиграли дела против фонда, проверить свой электронный кабинет ПФУ. Для этого нужно зайти в раздел «Мои судебные дела» на портале Пенсионного фонда и открыть соответствующее дело.

Там отображается вся информация о решении суда и состоянии его исполнения. Если в кабинете уже видны начисленные суммы - значит, деньги скоро поступят на карту.

В Верховной Раде также зарегистрировали законопроект №16171, который должен обязать выплачивать повышенные пенсии по решению суда в полном объеме. Авторы предлагают разделить текущие пенсии и задолженность, чтобы ежемесячные выплаты поступали без задержек.

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