В декабре пенсии украинцам будут поступать по индивидуальному графику. Первоочередные категории получат деньги до 10 числа, остальные - в зависимости от способа доставки.

Выплата пенсий в декабре в Украине будет происходить по индивидуальному графику. В Пенсионном фонде объясняют, что деньги выплачивают с 4 по 25 число, однако часть пенсионеров получит их в первоочередном порядке - еще до 10 декабря.

Сроки поступления средств прежде всего зависят от способа выплаты. Тем, кому пенсию перечисляют на банковскую карту, деньги обычно приходят до 10 числа месяца. Для тех, кому выплату доставляет «Укрпочта», действует отдельный график - он может длиться вплоть до 25 декабря.

Первоочередное право на получение пенсии до 10 числа имеют несколько категорий граждан. Это участники боевых действий, ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны, украинцы с особыми заслугами перед Родиной и члены семей погибших защитников.

Кто еще получит деньги быстрее

Кроме первоочередных категорий, раньше других пенсию видят и те, кто получает ее на банковскую карту. Если средства приходят через «Укрпочту», придется ориентироваться на график работы своего отделения: даже если выплата запланирована на определенную дату, забрать ее фактически можно только в рабочие часы почты.

В целом выплата пенсий за декабрь длится с 4 по 25 число. Это означает, что даже если вы не относитесь к первоочередным категориям, деньги должны поступить не позднее 25 декабря - но точная дата зависит от вашего способа доставки.

Как проверить дату поступления пенсии

Чтобы узнать, когда именно поступят деньги за декабрь, можно воспользоваться онлайн-услугами Пенсионного фонда. Войдите в личный кабинет на портале ПФУ и откройте раздел «Моя пенсия» - там указана индивидуальная дата следующего начисления.

Еще один способ - позвонить на бесплатную горячую линию Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753 или обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ.

Напомним, в Украине также изменили правила подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий. В определенных случаях пенсионерам больше не нужно самостоятельно собирать справки - необходимые сведения фонд получает через государственные реестры.

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