В приложении «Резерв+» мужчина может по-прежнему видеть статус «призывник», даже если ему уже исполнилось 25 лет. Юрист объяснил, почему реестр «Оберіг» обновляется с задержкой и как ускорить переход в статус военнообязанного.

Воинский учет в «Резерв+» может «зависнуть»: в приложении человек по-прежнему числится призывником, даже если ему уже исполнилось 25 лет. После этого возраста его должны были перевести в статус военнообязанного автоматически, но реестр «Оберіг» обновляется не всегда вовремя.

Об этом со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду сообщает Новини.LIVE. Юрист объяснил: приложение «Резерв+» показывает данные именно из реестра «Оберіг», поэтому если там информация устарела, человек и дальше числится призывником.

Почему статус «призывник» не меняется сам

Переход от статуса призывника к статусу военнообязанного может затянуться на недели. Это не всегда значит, что нужно просто молча ждать, подчеркнул адвокат.

Пока обновленной информации в реестре нет, человек может столкнуться с трудностями. В частности, если попытается оформить через «Резерв+» отсрочку от мобилизации, система может ее отклонить, поскольку в учете он все еще призывник.

Что делать, если статус не изменился

Самый надежный способ - обратиться в ТЦК и СП. Там стоит выяснить три вещи:

какой статус официально значится в воинском учете;

перевели ли человека в категорию военнообязанных;

когда обновят данные в реестре «Оберіг».

Ускорить процесс можно и через адвокатский запрос в военкомат. Такой документ обязывает чиновников дать официальный ответ, и статус могут обновить быстрее.

«Если вам исполнилось 25, а статус призывника не меняется, это не всегда значит, что нужно просто молча ждать. Иногда процесс вполне реально ускорить», - подытожил адвокат.

Ранее Politeka сообщала, повторный воинский учет 52+: в «Резерв+» объяснили, что делать, если снова появился статус.

Также Politeka сообщала, Минобороны переводит учет в ТЦК в электронный формат: как обновить данные через «Резерв+».