Воинский учет в «Резерв+» может «зависнуть»: в приложении человек по-прежнему числится призывником, даже если ему уже исполнилось 25 лет. После этого возраста его должны были перевести в статус военнообязанного автоматически, но реестр «Оберіг» обновляется не всегда вовремя.
Об этом со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду сообщает Новини.LIVE. Юрист объяснил: приложение «Резерв+» показывает данные именно из реестра «Оберіг», поэтому если там информация устарела, человек и дальше числится призывником.
Почему статус «призывник» не меняется сам
Переход от статуса призывника к статусу военнообязанного может затянуться на недели. Это не всегда значит, что нужно просто молча ждать, подчеркнул адвокат.
Пока обновленной информации в реестре нет, человек может столкнуться с трудностями. В частности, если попытается оформить через «Резерв+» отсрочку от мобилизации, система может ее отклонить, поскольку в учете он все еще призывник.
Что делать, если статус не изменился
Самый надежный способ - обратиться в ТЦК и СП. Там стоит выяснить три вещи:
- какой статус официально значится в воинском учете;
- перевели ли человека в категорию военнообязанных;
- когда обновят данные в реестре «Оберіг».
Ускорить процесс можно и через адвокатский запрос в военкомат. Такой документ обязывает чиновников дать официальный ответ, и статус могут обновить быстрее.
«Если вам исполнилось 25, а статус призывника не меняется, это не всегда значит, что нужно просто молча ждать. Иногда процесс вполне реально ускорить», - подытожил адвокат.
Ранее Politeka сообщала, повторный воинский учет 52+: в «Резерв+» объяснили, что делать, если снова появился статус.
Также Politeka сообщала, Минобороны переводит учет в ТЦК в электронный формат: как обновить данные через «Резерв+».